Afacerea cu care au dat lovitura doi români, întorși în țară. Au vrut „să asigure o alimentație sănătoasă pentru copiii lor”, dar le-a venit o super idee

După două decenii petrecute în Italia, Marius și Oana Dorobanțu s-au întors în țară și au adus cu ei o viziune nouă: să aducă la viață gusturile autentice ale copilăriei și să creeze o afacere de succes în domeniul produselor tradiționale românești.

Vezi și: Vasile s-a întors din străinătate și a pornit o afacere cu care a dat lovitura. “În afară, am făcut școala vieții, am mâncat din gunoaie, am dormit pe străzi”

Cum au luat decizia de a se întoarce în țară

Această decizie nu a fost una ușoară pentru cuplul care a decis să părăsească Italia pentru a se stabili în Iași și pentru a construi o carmangerie de succes.

„Principalul motiv pentru deschiderea carmangeriei a fost să asigurăm o alimentație sănătoasă pentru copiii noștri și să păstrăm vie amintirea gusturilor copilăriei”, a declarat Oana și Marius Dorobanțu pentru Euronews.

Marius, care avea 27 de ani când a plecat în Italia, avea un vis simplu și anume să adune 50.000 de euro și să se întoarcă acasă pentru a-și finaliza construcția casei. Totuși, lucrurile nu s-au desfășurat conform planului inițial.

„Când am plecat în Italia, ca tot românul, eram tânăr, aveam 27 de ani, am zis că mă duc, fac 50 de mii de euro, vin acasă, îmi fac o casă și am terminat. Săracii 50 de mii de euro s-au făcut de mai multe ori și nu am mai reușit să mă întorc”, a povestit Marius.

Vezi și: O familie din Argeș a dat lovitura cu PATER. Afacerea care ne-a pus țuica pe harta mondială, 200 de lei sticla

Mezelurile tradiționale, în centrul atenției

Planurile au evoluat și după aproape două decenii, Marius a reușit să revină acasă. Întors în țară, a decis să-și pună în practică cunoștințele și pasiunea pentru gastronomia tradițională și a fondat o mică fabrică de produse românești.

El a dobândit arta preparării mezelurilor tradiționale de la bunica sa și a împărtășit această pasiune cu soția sa, Oana.

„Eu am fost crescut de bunici. Bunica, fiind bătrână, îmi spunea tot timpul să o ajut. Se vede că mi-a prins bine. În viață nu se știe niciodată de ce o să faci, de ce o să ai nevoie. E bine să înveți tot timpul”, a spus Marius.

Cu o investiție inițială de 230.000 de euro și multă muncă, cuplul a construit fabrica de la zero. Astăzi, aceasta produce 18 tipuri de produse din carne, precum slănina și toba, care se bucură de o apreciere din ce în ce mai mare, în rândul românilor.

Pasiunea și dedicarea lor pentru tradiții au fost recompensate, obținând atestate tradiționale pentru trei dintre produsele lor, cu un al patrulea produs în curs de atestare.

„Acum pregătim stomacele pentru Crăciun ca să facem tobă. Foarte căutată și ele au fost curățate în prealabil și acum noi le coasem, după le spălăm, pregătim compoziția, le umplem. Nu am făcut niciodată. Când eram acasă, nu. Nici măcar nu știam să curăț stomacul. Am învățat de la soțul meu. Facem cu drag ce facem. Cel mai bine e acasă”, a povestit Oana.

Produsele fabricii lor sunt disponibile atât la sediul propriu, cât și în mai multe magazine partenere.

Vezi și: După 20 de ani în ”banca ei” din București, Oana și-a împlinit visul la țară, într-un sat săsesc – Meșendorf 65