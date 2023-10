Adrian Mititelu, o nouă decizie care o să-i scoată din minți pe fanii FCU Craiova. A pus antrenor un italian care a fost conductor de tren

Adrian Mititelu a decis în sfârșit cine este noul antrenor principal al formației FCU Craiova. Anunțul lui o să-i enerveze pe fanii trupei din Bănie: Giovanni Costantino are 39 de ani, iar acum un deceniu era conductor de tren.

Adrian Mititelu spunea acum câteva zile, după ce s-a răzgândit și nu l-a mai numit antrenor principal pe Marius Croitoru, că speră să fie inspirat în momentul în care va alege tehnicianul. La un moment dat chiar a rostit numele lui Dan Petrescu, dar și-a dat seama că ar fi o decizie extrem de greu de realizat și foarte costisitoare. Decizia lui îi va scoate de minți pe fanii echipei care s-au săturat de antrenori care sunt numiți doar pentru că știu că nu trebuie să iasă din cuvântul patronului.

Adrian Mititelu a decis numele noului antrenor și l-a anunțat întâi pe site-ul publicației pe care o patronează și apoi pe pagina de Facebook a clubului oltean. Numele lui este Giovanni Costantino, un antrenor de doar 39 de ani care deține licemța PRO, de doi ani. Cariera de antrenor și-a început ca secund la Honved, iar apoi a antrenat pe Dunajska Streda și a colaborat cu Marco Rossi la naționala Ungariei. Ca principal a antrenat MTK Budapesta, Casarano, în Serie D și AO Agia Napa, din liga a doua din Cipru.

Giovanni Costantino a fost conductor de tren în regiunea Emilia Romagna, dar s-a lăsat de această profesie pentru că și-a dorit să devină antrenor.

„Am jucat fotbal de mic, dar nu am avut talentul necesar pentru o carieră profesionistă. Așa că am mers pe zona de antrenorat, în paralel cu alte meserii. În 2013 am început primul curs, la Federația Italiană și am fost apoi admis la Licența UEFA B.

Am trimis CV-uri prin Europa, pentru că știam că în Italia, fără o carieră de jucător în spate, nu puteam reuși. Așa am ajuns în liga a doua din Finlanda, la o echipă de copii, la 3.500 de km distanță de casă. Am mers apoi la o echipă de fotbal feminin, Aland United.

M-am specializat și în domeniul de analiză a partidelor. Am avut ocazia de a merge la antrenamentele lui Marco Rossi, la Honved, și el m-a luat în staff-ul său, ca analist. Așa a început aventura mea în Ungaria. Mister a construit un grup extraordinar și a obținut rezultate importante”, povestea Costantino în 2017, pentru La Repubblica.