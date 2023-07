Adrian Mititelu a obosit în fotbal și își anunță retragerea. ”Îmi vine să fug”

Adrian Mititelu și-a anunțat din nou retragerea din fotbal, la doar câteva ore după ce l-a numit antrenor pe Nicolae Dică. Patronul FCU Craiova a promis că nu desființa clubul și caută un investitor căruia să-i vândă afacerea.

Adrian Mititelu își anunță din nou retragerea din fotbal. A obosit să lupte și vrea o vacanță de cel puțin doi ani. Patronul FCU Craiova caută de câteva luni un investitor și speră să cedeze echipa cât mai rapid.

„Îmi vine să fug, doi ani să plec, să nu mai aud de fotbal. Dacă n-ar fi orgoliul ăsta cu CSU și cu Rotaru, vă spun că aș termina-o definitiv. Atenție, aș termina eu, dar clubul ăsta va merge înainte. L-aș ceda, nu l-aș închide. Să fie clar!

Vorbesc doar despre mine. M-aș retrage definitiv, cred că și fiul meu ar face-o, că nu este la fel de atras de fenomen cum sunt eu.

Mai stau până vine cineva să preia clubul, să am garanția că-l duce mai departe. Asta se poate întâmpla peste un an sau peste 20. Dar vă spun că maximum un an, în cel mai rău caz doi mă mai vedeți că vorbesc despre echipa asta.

Am promis acasă că îmi închei cariera în fotbal, nu voi mai fi persoană activă. Că aș mai veni la un meci sau m-aș mai distra puțin la un fotbal…”, a declarat Adrian Mititelu.