Acum poți să vezi lumea ca un roman, în trecut: harta interactivă care te transportă în Imperiul Roman

Vezi lumea ca un roman cu această hartă interactivă. Este ca Google Maps pentru un călător roman în timp.

Vești grozave, dacă ești un călător în timp al Imperiului Roman, sperând să îți găsești drumul înapoi în patria-mamă din Londinium. Această hartă interactivă îți arată drumurile antice, pasajele maritime și rutele comerciale care legau vasta întindere a Imperiului Roman.

Harta – numită ORBIS: The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World – a fost concepută de istorici de la Universitatea Stanford cu un grup de specialiști IT și studenți. O găsești chiar aici.

Harta cu ajutorul căreia te poți „plimba” prin Imperiul Roman

Harta descrie așezarea pământului în jurul anului 200 d.Hr., la sfârșitul secolului, când Imperiul Roman atinsese cea mai mare extindere, acoperind o mare parte a Europei, precum și porțiuni semnificative din vestul Asiei și nordul Africii.

Tot ce trebuie să faci este să conectezi o locație și punctul de pe hartă către care dorești să călătorești. Aceasta detaliază 632 de situri romane, inclusiv așezări urbane importante sau porturi maritime, plus 84.631 de kilometri de drumuri sau piste de deșert și 28.272 de kilometri de râuri și canale navigabile.

Caracteristicile interactive ale hărții sunt incredibil de detaliate. Utilizatorii pot lua o varietate de rute diferite către destinația lor, în funcție de faptul dacă doresc cea mai ieftină călătorie disponibilă, cea mai scurtă sau cea mai rapidă. De asemenea, va lua în considerare dacă călătorești cu măgarul, căruța sau ca pasager într-o trăsură. În cele din urmă, va lua în considerare vremea și perioada anului.

De exemplu, o călătorie de la Londinium în Marea Britanie la Alexandria în Eigpt, în timpul iernii, cu vagonul, va dura 48,4 zile cu ruta cea mai rapidă, dar doar 42,5 zile, vara. Pentru a face această călătorie în timpul iernii cu cele mai ieftine opțiuni disponibile, va dura până la 93,3 zile.

Aducând istoria antică în epoca modernă, harta ușor de utilizat este un instrument de predare perfect pentru sălile de clasă. Dincolo de școli, a fost folosită chiar și pentru o serie de studii academice despre călătoriile prin Imperiul Roman.