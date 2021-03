Actori români care au jucat în filme străine. Top 5 roluri memorabile

Cu toate că nu au ajuns cu nici un film pe lista Premiilor Oscar, cinematografia românească este foarte apreciată în occident. Atât ea, cât și actorii noștri. În special acum, când actorii români au avut succes la festivaluri precum Cannes sau Berlin. Actorii din România încep să fie din ce în ce mai cunoscuți și în afară. Tot mai mulți actori români joacă în filme de succes ce sunt regizate în afară.

Pentru început, am putea începe cu Sebastian Stan. Actorul este cunoscut pentru rolul său în Marvel – Avengers. Alexandra Maria Lara a jucat în producții precum The Reader și Rush. Acești doi actori sunt doar începutul, iată și alți actori români ce au jucat în filme străine.

Actori români ce au jucat în filme străine

Dragoș Bucur

Dragoș Bucur este unul dintre cei mai cunoscuți actori români de la ei. El este foarte cunoscut și în afară. În 2014, a apărut pe marile ecrane alături de Ice Cube și Kevin Hart în comedia americană Ride Along. Filmul a doborât multe recorduri, numărând încasări peste medie, aproximativ 41 de milioane de dolari. Dragoș a jucat rolul unui mafiot sârb și nu s-a lăsat mai prejos față de de partenerii lui celebri.

Românul a mai apărut în mai multe producții americane în cei peste 10 ani de activitate ai săi. The Way Back este una memorabilă. În filmul lui Peter Weir, actorul nostru român a jucat alături de Colin Farrell și Ed Harris. În acest film mai joacă și Alexandru Potocean. De asemenea, Dragoș Bucur a mai luat un rol și în Youth Without Youth. Este vorba despre o dramă fantastică regizată de Francis Ford Cappola.

Maia Morgenstern

Maia Morgenstern este o actriță simbol a României. Ea are în palmares apariții în numeroase piese de teatru și filme românești dar și străine. A jucat în The Passion of the Christ, unde a interpretat-o pe Fecioara Maria. Pelicula lui Mel Gibson a fost difuzată în 2004. Datorită acestui rol, a primit din partea Marii Britanii premiul Ethnic Multicultural Media Award pentru cea mai bună actriță.

Oana Pellea

În cazul în care nu știați, deși mă îndoiesc, Oana Pellea este fiica legendarului Amza Pellea. Actrița are o mulțime de premii naționale dar și internaționale. Oana Pellea apare pe genericul filmului Children of Men, un SF regizat de Alfonso Cuaron. Actrița româncă a jucat alături de Julianne Moore și Clive Owen. Filmul a primit un număr impresionant de trei nominalizării pentru premiile Oscar.

Actori români ce au jucat în filme străine – Ion Caramitru

Ion Caramitru este alt nume românesc ce a marcat scenele de teatru și cinematografiile din România dar și din afară. Regizorul Steven Soderbergh l-a distribuit în Kakfka, unde a jucat alături de Jeremy Irons. A mai jucat și în Citizen X, un film ce a fost nominalizat la Globurile de Aur.

Catinca Untaru

A cucerit publicul datorită rolului din producția de aventuri The Fall. A jucat rolul Alexandrei, un rol principal. Producția a fost lansată în 2006, iar Catinca a primit și o nominalizare la Saturn Awards.