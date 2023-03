Actorul care a câștigat premiul Oscar, doar pentru a se întoarce să lucreze la Starbucks: povestea incredibilă a lui James Martin

James Martin are 31 de ani, iar în urmă cu câteva zile s-a urcat pe scena din Beverly Hills pentru a-și lua premiul Oscar pentru rolul din An Irish Goodbye, cel mai bun scurtmetraj din 2023. Tânărul s-a născut cu sindromul Down și va intra în istorie ca primul om cu această afecțiune care a primit cea mai importantă distincție din industria filmului. Întâmplarea face că lucrează la Starbucks.

Când s-a născut, doctorii au fost convinși că James Martin s-ar putea să nu poată niciodată să vorbească. Diagnosticat cu sindromul Down încă din ziua în care s-a născut, exact 31 de ani mai târziu a primit premiul Oscar, de ziua lui. Partea cea mai drăguță este că întreaga sală i-a cântat La mulți ani!, iar tatăl său a fost cel mai mândru de fiul său, în mod previzibil.

De la Starbucks, la premiile Oscar

Ivan Martin este tătăl lui James și s-a bucurat foarte mult după premiul primit de fiul său. ”A muncit toată viața să împingă limitele. Oamenii sunt foarte buni la spus ”Nu poți face asta, nu poți face aialaltă”. El a făcut-o și o face constant”, a explicat tatăl actorului cu sindromul Down într-un interviu pentru ITV.

Pentru același rol, James Martin s-a bucurat deja și de un premiu BAFTA în urmă cu câteva săptămâni, având toate motivele să fie mândru de el. ”Nu contează dacă ai sindromul Down, atâta timp cât faci ce vrei să faci. Fac ce pot ca să fiu amuzant”, a explicat tânărul de 31 de ani.

Prietena lui îl încurajează și insistă pe faptul că victoria a fost un moment magic. ”Arată tuturor că schimbă mentalitatea vizavi de modul în care oamenii cu dizabilități pot realiza la fel de mult ca toți ceilalți”, a declarat ea.

De 10 ani, James Martin lucrează la Starbucks, iar colegii săi sunt foarte mândri de performanța lui, de succesul în actorie. Tătăl său este convins că faima nu-l va face sub nicio formă să renunțe la meseria de barista prea curând, el întorcându-se la cafenea, după decernarea din Los Angeles. Dacă vrei să-l vezi și tu pe Martin, îl găsești în serialul Marcella pe Netflix.