Actori de la Hollywood cu rădăcini românești: cine sunt cei mai talentați actori români din cele mai îndrăgite filme

Sunt mulți români care au jucat în filme de la Hollywood. Probabil i-ai vazut pe Marcel Iureș și Maia Morgestern în mai multe blockbustere de la Hollywood. Totuși, știai că unii actori foate cunoscuți au rădăcini românești? Iată o listă cu 17 actori de la Hollywood cu rădăcini românești.

Sebastian Stan

S-a născut pe 13 august 1982, în Constanța. Acum este unul dintre cei mai faimoși actori de la Hollywood. S-a mutat în Viena, împreună cu mama sa, pianistă de la vârsta de opt ani și apoi la New York, la doisprezece ani. A jucat în filme precum Captain America: The Winter Soldier, Ant-Man, The Martian, Captain America: Super Soldier, Captain America: First Avenger, Gossip Girl, Hot Tub Machine și Avengers.

Winona Ryder

Numele complet al Winona Ryder este Winona Laura Horowitz. Originile ei românești provin din partea tatălui său. Familia ei evreiască a emigrat din Rusia și România în SUA. Actrița este cunoscută pentru că a jucat în mai multe filme de succes precum Beetlejuice, The Age of Innocence, Heathers, dar și în seria de succes Stranger Things.

Lauren Bacall

S-a născut la New York. Familia ei provenea din Polonia, Franța, România și Germania. Actrița a fost căsătorită cu Humphrey Bogart și a primit un Oscar pentru rolul din filmul „Oglinda are două fețe”.

Natalie Portman

S-a născut în Israel, însă străbunica ei din partea tatălui ei s-a născut în România. Se pare că străbunica ei a fost spion pentru britanici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Actrița este binecunoscută pentru că a jucat în filme precum Closer, The Black Swan și V for Vendetta.

Rosemary Harris

S-a născut în 1927, în Marea Britanie. Ea este cunoscută în principal pentru rolul bunicii lui Peter Parker, în Spiderman. Bunica lui Harris provine dintr-o familie de boieri din regiunea Muntenia, România.

Nadia Gray

S-a născut la București, în 1923. Tatăl ei a emigrat din Rusia în România. Mama ei este româncă. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, actrița a fost nevoită să părăsească România. Este bine cunoscută pentru că a jucat în filme precum Dolce Vita de Federico Fellini.

Dustin Hoffman

Părinții săi erau evrei care au fugit din România, în 1937. El a declarat odată „Sunt evreu român!”. Este bine cunoscut pentru că a jucat în filme precum Tootsie, Rain man și Kramer versus Kramer.

Harvey Keitel

S-a născut într-o familie de actori originari din Polonia și România. Mama lui s-a născut în Brăila. Este cunoscut pentru că a jucat în filme precum Reservoir Dogs, Taxi Driver și Thelma and Louise.

Edward G. Robinson

Acest actor este bine cunoscut pentru rolul de gangster în filmele anilor 1940. S-a născut la București și în 1903 a emigrat în SUA.

Johnny Weissmuller

A fost un înotător, jucător de polo pe apă și actor american. Este bine cunoscut pentru rolul primului Tarzan. S-a născut în Timișoara, în 1904.

Bela Lugosi

S-ar putea să-l cunoști pentru că l-a interpretat pe contele Dracula în primul film cu Dracula. S-a născut în orașul Lugoj, România.

Elsa Pataky

Născută la 18 iulie 1976, este un model și actriță spaniolă. Pataky este cunoscută pentru rolul ei ca Elena Neves în franciza Fast & Furious. A apărut în filmele Snakes on a Plane (2006), Giallo (2009) și Give ‘Em Hell, Malone (2009). De asemenea, a jucat în filmul spaniol Di Di Hollywood (2010). Mama ei este româncă, iar actrița este, de asemenea, capabilă să vorbească fluent atât spaniolă, cât și română.

Julianna Margulies

Bunicii ei s-au născut în România și au emigrat în SUA la începutul secolului XX.

Barbara Bach

A jucat rolul fetei Bond în filmul „The spy who loved me” și a fost căsătorită cu Ringo Starr. Bunica ei este româncă.

Sylvia Sydney

A jucat în multe filme de la Hollywood, împreună cu Spencer Tracy, Gary Cooper și Humphrey Bogart. Mama ei s-a născut în Bacău.