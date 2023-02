România, o forță surprinzătoare în Europa: cum a ajuns ”pe linie” cu Irlanda și Danemarca

Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a publicat cea mai recentă analiză referitoare la situația economică a țărilor europene și a Uniunii, în ansamblul ei. În mod previzibil, vorbim de o combinație de vești bune și mai puțin bune, dar fascinantă este situația în care se află România.

Per ansamblu, în cel de-al patrulea trimestru din 2022, la final de an, PIB-ul Europei a rămas neclintit sau, dacă vrei să vezi jumătatea plină a paharului, a crescut cu zero în raport cu cele trei luni anterioare. În zona euro, s-a înregistrat o creștere discretă și aproape invizibilă de 0,1%. Partea interesantă este însă că, defalcată pe țări, situația economică a avut fluctuații mai mari, iar Irlanda, Danemarca și România s-au bucurat de un salt important.

Ce s-a întâmplat cu economia din Europa

În cel de-al treilea trimestru din 2022, față de anterioarele trei luni, PIB-ul Uniunii Europene s-a bucurat de o creștere de 0,3%, la fel și în zona euro.

Conform Agerpres, în rândul statelor membre UE, cel mai semnificativ avans al economiei în trimestrul patru din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, a fost înregistrat în Irlanda (3,5%), Cipru, Danemarca și România (toate cu 1,1%), scăderi fiind în Polonia (minus 2,4%), Lituania (minus 1,7%), Austria (minus 0,7%), Suedia (minus 0,6%), Ungaria (minus 0,4%), Cehia (minus 0,3%), Germania și Finlanda (ambele cu minus 0,2%) și Italia (minus 0,1%).

Deși Europa pare să se confrunte cu cea mai agresivă criză economică din ultimele decenii, cel puțin pe hârtie, lucrurile merg bine. Când te uiți la creșterea economică de 1,9% în zona euro și 1,8% în Uniunea Europeană din trimestrul patru, comparativ cu trimestrul patru 2021, perspectivele par optimiste. Chiar și așa, comparativ cu creșterea de 2,3% – zona euro și 2,5% în Uniunea Europeană, este clar că lucrurile nu merg într-o direcție bună pentru europeni.

Revenind însă la titlul articolului, dacă ne uităm pe țări la creșterea economică, este important de știut că Irlanda a avut 15,7% și România 5.0%, acestea fiind primele două în clasamentul european.