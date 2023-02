A murit singur și sărac, dar niciodată uitat cu adevărat: nu s-a căsătorit niciodată, însă unicul Gil Dobrică a fost veșnic îndrăgostit de muzică

Gil Dobrică a fost unul dintre cei mai prolifici și iubiți artiști români din toate timpurile. Timbrul său vocal unic și melodiile plăcute auzului au reprezentat combinația perfectă pentru a-l trimite pe acesta pe cele mai mari scene de la noi din țară.

A fost iubit de milioane de români, iar el a iubit cel mai mult muzica, arta căreia i-a dedicat întreaga viață.

Artistul îndrăgostit de muzica lui Ray Charles

Gil Dobrică s-a născut în data de 14 februarie 1946, în comuna Călărași, din județul Dolj, iar pe parcursul vieții sale a reușit să devină unul dintre cei mai cunoscuți interpreți pop-rock de la noi din țară.

Printre altele, în repertoriul artistului s-au găsit și alte genuri muzicale, ca soul sa rhythm and blues, având în repertoriul personal atât melodii originale, cât și adaptări ale unor piese interpretate de Ray Charles.

Poate cea mai cunoscută melodie interpretată de Gil Dobrică este cea care poartă numele de „Hai acasă”. În cazul în care nu știai, acesta este un cover după o melodie originală semnat de John Denver, numită „Take me home, country roads”, cu versuri traduse și adaptate în limba română de artistul autohton.

Venit pe lume într-o familie modestă, cu mulți copii, Gil Dobrică pleacă la 14 ani la Craiova, la școala de meserii, pentru a deveni strungar.

Nu a durat mult până să își descopere iubirea pentru muzică, așadar a început să străbată toată țara cu Cenaclul Flacăra, dar și cu Serbările Scânteii Tineretului.

A cântat piesele celor mai mari artiști din lume, ca Aretha Franklin, Little Richard, Jimi Hendrix, The Beatles, sau The Rolling Stones, însă marea sa iubire a fost mereu Ray Charles, pe care Gil Dobrică a reușit, în sfârșit, să-l întâlnească în anul 1996, la Cerbul de Aur.

„Cea mai frumoasă zi din viața mea!”, avea să mărturisească Dobrică ulterior, despre momentul în care și-a întâlnit idolul de-o viață.

În ultimii ani din viață, artistul a colaborat cu trupa Nightlosers, având parte de o apariție memorabilă în piesa „Dragostea-i ca și o râie”.

Gil Dobrică s-a căsătorit cu muzica, adevărata sa dragoste

În cazul în care nu știai, artistul desăvârșit Gil Dobrică a murit singur, în grea suferință.

El nu a fost niciodată căsătorit, explicând, la un moment dat, de ce a ales această cale în viață. Putem, evident, să speculăm că Dobrică a iubit cel mai mult, în viața sa, muzica, neavând timp pentru nimic altceva.

Se stinge la vârsta de 61 de ani, în anul 2007, după o lungă și grea suferință. Conform ultimelor sale declarații, ultimii ani din viața sa nu au fost tocmai fericiți, de vreme ce aproape nimeni nu-l mai contacta pentru a-i solicita serviciile artistice.

Mai mult, o viață petrecută pe scenă, dar mai ales în baruri și pe la evenimentele unde a cântat și-au spus cuvântul, înrăutățindu-i semnificativ starea de sănătate.

În anul 1989, Gil Dobrică afla că suferă de gută. Această veste infamă l-a trimis pe artist într-un con de umbră, luând decizia să-și ducă suferința în tăcere, departe de ochii curioșilor. Ulterior, el s-a îmbolnăvit și de pneumonie.

Însă, poate una dintre cele mai mari suferințe ale sale este faptul că nu avea pensie, iar cum spectacolele de odinioară nu se mai repetau, situația materială a cântărețului nu era tocmai cea mai fericită.

Așa cum menționam anterior, Gil Dobrică nu a fost niciodată căsătorit, drept pentru care nu a avut nici urmași. În concluzie, nimeni care să-l întrebe de sănătatea, în ultima parte a vieții sale.

„Nevestele vor copii şi cum aş fi crescut eu copii? Cărându-i dintr-un turneu într-altul? În meseria mea, căsătoriile se fac şi se desfac aiurea”, a spus acesta, la un moment dat, întrebat despre alegerile pe care le-a făcut în viață.