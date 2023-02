A murit Dan Hosu, soțul fostei șefe DIICOT. Urma să afle decizia finală într-un dosar de corupție

Dan Hosu, fost poliţist şi soţul fostei șefe a DIICOT, s-a stins din viață. Chiar fiul său, Vlad Hosu, a făcut anunțul pe Facebook. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă, susțin apropiații familiei. Peste doar câteva zile, Dan Hosu ar fi trebuit să primească verdictul într-un dosar de corupție în care era judecat. Giorgiana Hosu a confirmat informația.

La data de 18 ianuarie, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a fost acuzat că s-a antepronunțat în dosarul lui Hosu, declarând că ar fi fost achitat, deși procesul încă nu s-a încheiat. Ulterior, demnitarul a revenit cu precizări, vorbind despre „o afirmație eronată” și cerând scuze pentru gafa făcută. Acesta a susținut că este exclusiv vina sa, deoarece nu a verificat „informația parvenită din surse neoficiale”.

„În cadrul dialogului pe care l-am avut cu moderatoarea, am afirmat că soțul doamnei Giorgiana Hosu a fost achitat în cadrul unui proces, în realitate procesul nefiind definitiv judecat. Eroarea comisă a fost fără intenție, de bună credință am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informația pe care o aveam din surse neoficiale.

Îmi asum confuzia creată involuntar pe care o regret și prezint scuze publicului. Precizez că aparatul ministerului nu are nicio responsabilitate în vehicularea acestei informații eronate, culpa îmi aparține în întregime pentru că nu am verificat informația parvenită din surse neoficiale. Bineînțeles, doresc să reafirm principiul independenței justiției, pe care l-am respectat în toată activitatea mea”, a explicat Predoiu. Citește mai multe AICI.