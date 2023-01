VIDEO Ministrul Justiției, gafă de proporții în direct. Cătălin Predoiu a știut o sentință înaintea judecătorilor CAB

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat, miercuri seara, într-un interviu pentru Europa FM, că Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, a fost achitat, deși o decizie definitivă în cazul acestuia ar urma să fie pronunțată de instanță abia în 7 februarie.

În prima instanță, Dan Hosu fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, în septembrie 2020. În aceeași zi, Giorgiana Hosu și-a dat demisia de la conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), transferându-se la Parchetul General. În iulie 2021, președintele Klaus Iohannis i-a semnat decretul de pensionare la 48 de ani.

Ministrul Cătălin Predoiu a fost întrebat, miercuri seara, de către jurnalista Ioana Ene Dogioiu dacă este mulțumit de activitatea șefilor parchetelor, inclusiv a Giorgianei Hosu, care a demisionat după condamnarea soțului său.

„Și ulterior achitat. Am putea spune că doamna și-a dat demisia, cu adevărat de onoare, pentru o ipoteză care nu s-a realizat în final”, a răspuns demnitarul.

Reamintim că Dan Hosu nu are o decizie definitivă a instanței, după ce Tribunalul București l-a condamnat, în urmă cu trei ani, la 3 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de corupție. CAB ar urma să pronunțe o hotărâre definitivă în 7 februarie, după nenumărate amânări, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Ulterior, joi, ministrul Justiției a revenit cu precizări, vorbind despre „o afirmație eronată” și cerând scuze pentru gafa făcută. Predoiu a susținut că este exclusiv vina sa, deoarece nu a verificat „informația parvenită din surse neoficiale”.

„În cadrul dialogului pe care l-am avut cu moderatoarea, am afirmat că soțul doamnei Giorgiana Hosu a fost achitat în cadrul unui proces, în realitate procesul nefiind definitiv judecat. Eroarea comisă a fost fără intenție, de bună credință am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informația pe care o aveam din surse neoficiale.

Îmi asum confuzia creată involuntar pe care o regret și prezint scuze publicului. Precizez că aparatul ministerului nu are nicio responsabilitate în vehicularea acestei informații eronate, culpa îmi aparține în întregime pentru că nu am verificat informația parvenită din surse neoficiale.

Bineînțeles, doresc să reafirm principiul independenței justiției, pe care l-am respectat în toată activitatea mea”, a explicat acesta.