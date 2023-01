A iubit „cu acte” de patru ori, iar Florin Piersic i-a lăsat un gol în suflet: norocul în dragoste n-a fost de partea frumoasei Angela Similea

Angela Similea este, fără niciun dubiu, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară. În mare măsură, artista a activat în perioada de dinainte de Revoluție, ani în care piesele sale răsunau aproape peste tot: la radio, la televizor, dar și în programele speciale de revelion.

Pe lângă cariera sa, Angela Similea mai avea o calitate care nu îi permitea să treacă neobservată: era considerată una dintre cele mai frumoase și mai elegante artiste de la noi din țară.

Angela Similea, o „pasăre rară” a muzicii românești

Angela Similea s-a născut în data de 9 iulie 1946 în comuna 1 Decembrie, din județul Ilfov. A fost cea mai mare dintre cei trei copii ai familiei, dar și singura fată.

„M-am născut lângă București, în comuna 1 Decembrie, de unde era tatăl meu. El era angajat în administrația Palatului Regal, iar mama mea era o țărancă simplă, dintr-un sat de lângă Mangalia. Acolo mi-am petrecut eu copilăria și toate vacanțele, până la adolescență.

De acolo am cele mai frumoase amintiri, fascinația pe care mi-o produceau imaginile specifice unui sat dobrogean – turmele de oi, extraordinarele herghelii de cai alergând liberi pe câmpuri, bostănăriile cu pepeni uriași și dulci ca zahărul, mesele luate pe câmp, la umbra căruței, atunci când mergeam cu verii mei mai mari la cosit, gustul iaurtului din lapte de oaie, pe care-l mâncam cu mămăliguță rece, sau gustul pepenilor pe care-i spărgeam dimineata, în zori, plini de roua, sau acela al dudelor albe, parfumate”, a povestit, la un moment dat, într-un interviu pentru revista Formula AS, Angela Similea.

„Vocea o moștenesc de la bunica Anghelușa, bunica mea dinspre mamă, cu care eu cred că am foarte multe asemănări, s-ar părea chiar și de destin. Era o femeie cu un caracter foarte puternic, dar era și sensibilă, în egală măsură, lucru pe care nu-l arăta niciodată, pentru că nu dorea să pară vulnerabilă.

Am o amintire foarte emoționantă legată de ea. Într-o zi, în alergările mele prin curte, am intrat în tindă să o caut pe bunica, dar m-am oprit la ușă, pentru că am auzit-o cântând. Cânta un altfel de cântec decât o auzisem eu cântând până atunci. Bunica doinea, dar eu nu știam că aceea e doina, și doinea plângând, crezând că e singură în casă, altfel nu ne-ar fi arătat niciodată momentul ei de slăbiciune.

Și nu m-am mai apropiat, m-a oprit durerea din glasul ei și cântecul acela trist, am simțit că trebuie să-i respect intimitatea și tristețea. Tenacitatea ei în a învinge toate greutățile am moștenit-o și eu, chiar dacă sunt din Zodia Racului și uneori dau impresia că nu merg înainte, ci înapoi”, a mai spus Angela Similea, despre arta care a făcut-o celebră.

S-a remarcat întâia oară la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur”, din 1970, unde a primit Cerbul de Argint pentru piesele „După noapte, vine zi” și „Amurgul”.

De-a lungul carierei sale, melodii ca „Tu ești primăvara mea” sau „Un albastru infinit” i-au asigurat nemurirea.

Iubirile Angelei Similea

Angela Similea a fost căsătorită de patru ori. Prima dată s-a căsătorit cu Andi Constantin, rugbist și electrician la CFR, ca mai apoi să divorțeze de acesta și să-și legalizeze relația cu chitaristul Sorin Movileanu.

Cum nici această căsnicie nu a funcționat, s-a văzut în postura de a divorta de el și de a se căsători cu Jan Hilgen, un om de afaceri olandez cu care artista a trăit clipe grele. „Eu eram pentru el o cifră de afaceri înaltă prin tot ceea ce reprezentam. Soțul meu nu deschidea nici o ușă fără să spună sunt soțul Angelei Similea”. Conform mărturiilor cântăreței, Hilgen ar fi avut, de asemenea, mari probleme cu alcoolul.

A patra căsătorie l-a adus în peisaj pe omul politic Victor Surdu care, din păcate, a decedat în 2011, în urma unei boli incurabile.

Totuși, puțini sunt cei care știut că, dincolo de relațiile oficiale pe care le-a avut, Angela Similea l-ar fi iubit, la un moment dat, și pe Florin Piersic.

Așa cum vă povesteam într-un articol precedent, această relație secretă ar fi motivat-o, la un moment dat, pe soția actorului de atunci, Anna Széles, să o „păruiască” pe Angela Similea. Evident, numai cele două știu dacă aceste este, sau nu, adevărul.