A fost suspendat 15 ani pentru dopaj și spune ce pedeapsă finală va primi Halep: ”Drepturile sunt foarte limitate”

Simiona Halep a șocat lumea tenisului când a fost depistată pozitiv la US Open 2022. La aproape un an de la acel moment, tribunalul Sport Resolutions a suspendat-o patru ani pe sportivă. Un fost tenismen, suspendat 15 ani pentru dopaj, a dat verdictul în cazul Halep. El a spus care va fi pedeapsa finală.

Simona Halep a primit pedeapsa maximă în cazul de dopaj în care este implicată, pentru două capete de acuzare: proba pozitivă cu Roxadustat și nereguli în pașaportul biologic. Un fost tenismen, suspendat și el pentru dopaj, susține că românca ar putea reveni pe teren mai devreme de octombrie 2026.

Wayne Odesnik, retras după ce a primit nu mai puțin de 15 ani de suspendare din partea ITF, într-un caz de dopaj, a vorbit pe rețelele sociale despre situația în care se află Simona Halep. El este de părere că pedeapsa campioanei de la Roland Garros și Wimbledon va fi redusă la jumătate după apelul la TAS.

Wayne Odesnik shares his thoughts on Simona Halep’s case. he believes her sentence will be reduced to two years. pic.twitter.com/E3BmRJ3o1a

— TENNISMEDIA (@luciahoff) September 19, 2023