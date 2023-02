3 pericole pentru piața imobiliară în 2023: de aici se poate duce totul în cap

Apar tot mai multe analize de specialitate care indică faptul că piața imobiliară românească a anului 2023 este dominată de diverse pericole și elemente ce se pot dovedi catastrofale pentru acest segment.

Deși am avut un 2022 deosebit de favorabil domeniului de real estate din țara noastră, anul acesta este pus sub semnul întrebării și, mai ales, sub semnul pericolelor diverse ce pot oricând să destabilizeze iremediabil toată piața.

“2022 reprezintă un an excepțional pentru piața imobiliară din România, ținând cont că volumul total de investiții a depășit 1,25 miliarde de euro.

De asemenea, experiența noastră din tranzacțiile mari de anul trecut demonstrează că piața are o lichiditate abundentă pentru produsele potrivite. Cu toate acestea, ne așteptăm ca în 2023 volumul de investiții să fie mai ponderat pe fondul predictibilității scăzute la nivel economic.

Suntem însă optimiști că piața imobiliară va rămâne un domeniu atractiv pentru investitori, în special pe segmentele de office, industrial și retail”, a declarat Mihai Pătrulescu, Head of Investment Properties, CBRE România.

Încă te bate gândul să-ți cumperi casa ta în 2023? Cu rate la bancă sau bani cash, fii atent la aceste 3 tendințe

Dar ce urmează, concret, în 2023?

Conform celui mai nou raport CBRE – „Market Outlook 2023”, se va tempera un pic apetitul cumpărătorilor, dar acești specialiști nu vorbesc despre o prăbușire a cererii, ci despre o echilibrare de piață în 2023.

Avem însă trei tendințe dominante anul acesta, care ne trezesc îngrijorări și asupra cărora ar trebui să ne aplecăm cu multă atenție, fiindcă de ele poate depinde de ce întâmplă anul acesta în real estate-ul românesc.

Vorbim, în primul rând, potrivit raportului citat, despre impredictibilitatea prețurilor pentru cea mai mare parte a anului. În al doilea rând, specialiștii în imobiliare care au întocmit această analiză subliniază faptul că furnizarea de produse noi va fi limitată.

În cele din urmă, cea de-a treia tendință nu este nici un pericol, dar nici un lucru pentru care să existe date concrete și relevante, ci pare a fi mai mult o intuiție a specialiștilor, care spun că numărul de cumpărători relevanți este mai mare decât se crede.

Referindu-ne însă din nou la pericole, lista celor trei despre care vorbeam în titlu poate fi completată de reziliența inflației. Știm cu toții că atât timp cât rata inflației nu va scădea, băncile centrale, printre ele fiind și BNR, vor continua să scumpească dobânda de referință, ceea ce înseamnă în cele din urmă rate din ce în ce mai mari și un acces tot mai limitat la finanțare.

Accesul limitat lovește nu doar românii ce vor să obțină credite, ci și pe dezvoltatorii imobiliari ce s-ar putea confrunta cu o criză de lichiditate, fără posibilitatea de a finaliza proiectele, rămânând cu ele neterminate, dar rostogolindu-se peste ei deja plăți de făcut, ceea ce ar putea să-i arunce într-un blocaj.