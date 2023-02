Bula imobiliară din România, alimentată de o mână de orașe: cazul ”Cluj”, excepția care confirmă dezastrul

Dacă stai în București, Cluj, Brașov, Timișoara, Constanța sau Iași, este ușor să cazi într-o iluzie a exploziei constante a prețurilor la apartamente. În realitate, aceste excepții nu fac decât confirme faptul că România arată cu totul și cu totul altfel pentru majoritatea românilor, iar visul investițiilor imobiliare a apus demult într-o mare parte a Europei, nu doar la noi.

Actualdecluj.ro a realizat de curând o analiză a universului imobiliar din cel mai scump oraș românesc, iar concluziile sunt cel puțin fascinante. În primul rând, prețurile din Cluj – Napoca au crescut cu peste 90% între 2015 și 2022 la aproape toate proprietățile, DUBLU față de media națională și, în mod previzibil, cu mult peste rata creșterii salariului din aceeași perioadă, conform spuselor lui Dorel Niță, Coordonator ValorEasy.

Ce înseamnă ”apartament ieftin” în Cluj

Dacă ești în căutarea unui apartament cu 2 camere în ”capitala” Transilvaniei, plătești în medie 115.000 de euro, valoarea este cu 50% mai mare decât în București. Chiar și în acest condiții ciudate, ca să nu spun absurde, în 2022, în Cluj, s-au finalizat 10.002 tranzacții imobiliare, conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Partea interesantă este că 2022 a fost un an prost pentru orașul barometru al crizei imobiliare din România și a marcat o scădere față de 2021 de 17,6%, echivalentul a 2129 de unități tranzacționate în minus.

Media lunară a fost de 830 de unități individuale care au schimbat proprietarul, în 2022. Cu un an înainte, media era de 1010 unități. Semnele dezastrului au apărut însă de mult timp în această bulă ce pare un fel de New York autohton. În 2017 se vindeau 14.298 de locuințe, iar în 2019, valoarea s-a dus deja în cap la 8280 de unități. Pandemia a atenuat un pic trendul descendent, dar începe să fie din ce în ce mai evident că nu este sub nicio formă realist ce se întâmplă în acel colț al României.

Este suficient să te uiți și la cât se construiește ca să-ți dai seama că este o problemă. În 2021, un an foarte bun pentru imobiliare, s-au dat în folosință în Cluj 1995 de locuințe noi. În comparație cu cele 2657 de locuințe din 2020, primul an al pandemiei, ruperea de ritm de aproximativ 25% este fabuloasă. Dacă mergi mai mult înapoi, în 2019, când valoarea totală era de 4175 de locuințe date în folosință, orașul pare să se pregătească să stingă becul.

„Avem o cifră de 10.002 de unități individuale vândute in 2022, ce marchează o reducere anuală de 17,6%, reprezentând cea mai mare scădere a numărului de unități vândute în 2022 dintre toate județele țării. Această contracție a cererii era așteptată în cea mai supraîncălzită piață din România. Prețurile din Cluj-Napoca au crescut cu peste 90% în perioada 2015 – 2022, dublu față de media națională, și au depășit majorarea câștigului salarial real din aceeași perioadă”, a subliniat Dorel Niță, coordonat ValorEasy.