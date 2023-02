Noua Casă 2023 vine la pachet cu comisioane importante: ce trebuie să știe românii care visau la un apartament ieftin, cu garanții de la stat

Românii primesc și în 2023 o mână de ajutor în cazul în care vor să-și cumpere un apartament cu garanții de la stat și o dobândă bancară mai mic. Programul Noua Casă continuă, dar trebuie să ai în vedere și detaliile de fond ale acestei inițiative guvernamentale, comisioanele și restricțiile.

În urmă cu doar câteva zile, Ministerul Finanțelor a publicat cele mai importante particularități ale programului Noua Casă, este vorba de comisioanele pe care trebuie să le aibă în vedere românii care visau la un apartament un pic mai accesibil. Ca referință, aceste detalii financiare au fost incluse în Ordinul 917/2023 al ministrului, ce-și face deja simțite efectele în piață începând cu 3 februarie.

Ce comisioane plătesc românii care apelează la Noua Casă 2023

Comisionul unic de analiză va fi în 2023 de 0,15% pe an din valoarea promisiunii de garantare emise de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM). Ca detaliu, este neschimbat în comparație cu 2022. În plus, comisionul de gestiune al garanțiilor acordate de FNGCIMM, în numele și în contul statului român, în cadrul programului Noua Casă din acest an a fost stabilit la nivelul de 0,3% pe an, calculat la soldul garanției statului.

Dacă programul Noua Casă 2023 îți este străin, merită să știi că este destinat românilor care nu dețin o locuință sau care dețin una cu o suprafață mai mică de 50 de metri pătrați utili. Aceștia pot contracta credite ipotecare cu garanție de la stat și un nivel al dobânzilor mai mic decât în cazul altor credite.

Valoarea maximă a creditului care poate fi accesat pentru o singură locuință începe de 66.500 de euro, având în vedere și avansul de 5% pentru o locuință al cărei preț maxim este de 70.000 de euro. Asta nu înseamnă că nu poți să-ți cumperi și o casă mai scumpă prin prima casă. Suma maximă poate ajunge la 140.000 de euro, dar când un apartament sau o casă are acea valoare, creditul va putea fi de maxim 119.000 de euro, pentru că și avansul trebuie să fie de 15% preț venit din partea beneficiarului.

Conform Avocatnet.ro, plafonul din acest an pentru garantarea creditelor imobiliare este de 1,5 miliarde de lei.