Zona misterioasă din interiorul Pământului: ce se întâmplă cu cutremurele

O echipă de la Universitatea din Cambridge a creat prima hartă detaliată a misteriosului strat de roci care formează granița dintre nucleul Pământului și manta, un strat gros de rocă solidă suficient de fierbinte pentru a trece încet curenții de convecție la suprafață.

Este o descoperire științifică care ne-ar putea oferi o privire rară a ceea ce se ascunde adânc sub suprafața Pământului și poate chiar un răspuns cu privire la motivul pentru care unele zone, cum ar fi stânca găsită adânc sub insulele Hawaii, provoacă valurile de cutremur să încetinească.

„Dintre toate trăsăturile interioare adânci ale Pământului, acestea sunt cele mai fascinante și mai complexe”, a spus Zhi Li, student la Departamentul de Științe ale Pământului din Cambridge și autor principal al unei noi lucrări publicate în revista Nature Communications, într-un comunicat. „Acum avem primele dovezi solide care arată structura lor internă – este o adevărată piatră de hotar în seismologia pământului adânc”, a adăugat Li.

Ce se ascunde sub suprafața Pământului

De obicei, cercetătorii studiază topografia interioară a Pământului folosind unde seismice de la cutremure. Dar aceste semnale pot deveni rapid dezordonate și greu de interpretat. Acum, datorită modelării computerizate de ultimă oră, Li și colegii au reușit să descopere structuri la scară kilometrică, la granița dintre miezul și mantaua planetei noastre.

Ei au descoperit că viteza undelor seismice a încetinit cu 40%, în timp ce treceau sub Hawaii, susținând teoriile conform cărora zona este mai bogată în fier decât zonele înconjurătoare, făcând-o mai densă și mai lentă.

„Este posibil ca acest material bogat în fier să fie o rămășiță a rocilor antice din istoria timpurie a Pământului sau chiar ca fierul să se scurgă din miez printr-un mijloc necunoscut”, a declarat șeful proiectului Sanne Cottaar, seismolog la Cambridge Earth Sciences, în declarație.

Aceste regiuni bogate în fier ar putea explica, de asemenea, întreaga activitate vulcanică ce are loc la suprafață în zone precum insulele Hawaii. Pe scurt, interiorul planetei noastre este plin de surprize și mult mai variabil decât am crezut.

Echipa caută acum să obțină o imagine la rezoluție și mai mare asupra altor buzunare de rocă din mantaua centrală și să descopere noi indicii despre evoluția planetei noastre.