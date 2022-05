Descoperire științifică uriașă: ar putea fi cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ descoperite până acum

Este posibil ca oamenii de știință din Virginia de Vest să fi găsit o formă de viață veche de peste 800 de milioane de ani. Ar putea fi cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ descoperite până acum.

Într-o nouă lucrare publicată în revista Geology, geologii de la Universitatea West Virginia spun că unele dintre microorganismele găsite în interiorul formațiunii Browne, o rocă veche de 830 de milioane de ani găsită în deșertul australian, ar putea fi încă în viață. Dacă sunt, ne-ar putea ajuta să găsim viață pe Marte.

Did you know that bedded halite is capable of staying well-preserved for over 800 million years? This is a core slab from the Neoproterozoic Browne Formation of central Australia. #SaltSaturday pic.twitter.com/yGeAda4rE0

— Kathy Benison (@KathyBenison) October 20, 2018