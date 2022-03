Zelenski, discuție cu Papa Francisc. I-a cerut să medieze relația cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că a avut o conversație cu Papa Francisc și că va saluta rolul său de mediator în războiul cu Rusia. „I-a spus Sfinției Sale despre situația umanitară dificilă și despre blocarea coridoarelor de salvare de către trupele ruse. Rolul de mediere al Sfântului Scaun în încheierea suferinței umane ar fi apreciat”, a spus Zelenski într-un tweet.

Zelenski a mai spus că i-a mulțumit lui Francisc pentru „rugăciunile pentru Ucraina și pace”, potrivit tweetului. Papa a fost un critic vocal al conflictului din Ucraina, numind invadarea țării de către Rusia drept „masacrul fără sens”.

În weekend, Papa Francis a vizitat și un spital de pediatrie din Roma și a vorbit cu tinerii refugiați de război ucraineni.

Zelenski a spus că 117 copii au murit până acum în timpul războiului, numindu-l „prețul amânării” altor țări în oprirea războiului. Zelenski i-a spus Papei „despre situația umanitară dificilă și despre blocarea coridoarelor de salvare de către trupele ruse”, a scris el pe Twitter.

Invazia rusă a Ucrainei se apropie de a patra săptămână. Organizația Națiunilor Unite a declarat marți că 3,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la lansarea acesteia.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022