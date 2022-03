Zelenski cere Germaniei să dărâme noul zid ridicat în Europa prin invazia rusă

„Nu este un zid al Berlinului, este un zid în Europa centrală între libertate și robie și acest zid crește cu fiecare bombă” aruncată asupra Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski parlamentarilor. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Germaniei, într-un discurs video emoționant, în fața parlamentului, joi, să ajute la distrugerea noului „zid” pe care Rusia îl ridică în Europa.

Apărând pe un ecran în tricoul său kaki, marca de acum, cu inele întunecate sub ochi, Zelenski a fost întâmpinat de parlamentarii din Camera inferioară a Bundestagului cu ovație în picioare. Într-un discurs plin de imagini istorice de la triumful Germaniei asupra diviziei sale de Război Rece, Zelenski s-a adresat direct cancelarului german Olaf Scholz, făcând un apel la o mai mare solidaritate cu Ucraina.

Cu toate acestea, el și-a combinat lauda cu o mustrare puternică față de reticența de ani de zile a Berlinului de a rezista Moscovei și a rupe energia ei puternică și legăturile de afaceri cu Rusia.

Invazia rusă a Ucrainei din 24 februarie a determinat o revizuire a elementelor cheie ale politicii energetice, economice și de securitate a Germaniei, unele dintre ele datând de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

