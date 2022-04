We Own This City, un nou serial despre corupția din poliție: când îl vom putea vedea, unde

Din câte putem observa din noul trailer pentru „We Own This City”, Jon Bernthal pare să joace rolul unui polițist corupt. Dezvoltat de David Simon, creatorul „The Wire”, și George Pelecanos, noua serie limitată de la HBO se bazează pe cartea de non-ficțiune scrisă de reportul de la Baltimore Sun, Justin Fenton. Cartea examinează corupția din jurul grupului operativ Gun Trace (GTTF), al Departamentului de Poliție din Baltimore.

„We Own This City” este regizat de Reinaldo Marcus Green („King Richard”) și îl are cap de afiș pe Jon Bernthal („The Walking Dead”) – acesta joacă rolul sergentului. Distribuția principală a serialului îi mai include, de asemenea, pe Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams și Lucas Van Engen.

Jon Bernthal, noul personaj negativ din „We Own This City”

Ieri, HBO a urcat online trailerul oficial pentru „We Own This City”. Similar cu teaserul serialului, trailerul pune în lumina reflectoarelor personajul lui Bernthal. Trailerul începe cu sergentul Jenkins stând într-o cameră de interogatoriu, în timp ce întreabă: „Știți cine sunt?” Continuă să-l arate pe polițist care bagă în buzunar banii recuperați din misiuni, trântește copii de pereți și, la un moment dat, sparge sticla de băutură a unui pieton, în timp ce trece pe lângă el. Cu toate acestea, în cele din urmă, el continuă să susțină că nu este, câtuși de puțin, un polițist corupt.

Mulți fani par să fie destul de încântați să-i vadă pe Bernthal și Simon facând echipă pentru a aduce această poveste pe micul ecran. De altfel, trebuie să recunoaștem că actorului din rolul principal i se potrivesc de minune rolurile negative.

Vei putea viziona această serie limitată pe HBO Max, începând cu data de 25 aprilie 2022.

Trailer-ul oficial, lansat de HBO, poate fi urmărit în cele ce urmează: