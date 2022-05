Vreme extremă în Europa. Caniculă în Spania și tornade în Germania. Cel puțin 30 de persoane au fost rănite

Vremea a luat-o razna în Europa. Pe măsură ce temperaturile din Spania au stabilit noi recorduri de căldură pentru luna mai (38 de grade Celsius în oraşele andaluze Sevilla şi Cordoba), cel puțin 30 de persoane au fost rănite în Germania, dintre care 10 grav, după ce o tornadă a lovit orașul Paderborn din vestul țării.

Fenomene meteo extreme în Europa

Vremea extremă din Europa a înregistrat recorduri de căldură în anumite părți ale Spaniei, cu temperaturi care au ajuns la 40 de grade, în timp ce unele regiuni din Germania au fost lovite de furtuni și tornade. Sunt cel puțin 30 de răniți.

Contrastul de pe întreg continentul nu ar putea fi mai evident ca temperaturile caniculare care prăjesc Spania, în timp ce furtunile periculoase mătură părți ale Germaniei.

Val de caniculă în Spania

O alertă a fost emisă pentru unele zone din Spania, după un val neobişnuit de căldură pentru luna mai. O masă de aer cald și uscat care transportă praf din Africa de Nord a urcat temperaturile cu până la 15 °C peste medie, mercurul depășind 40 °C în unele regiuni.

„Acestea vor fi probabil printre cele mai calde temperaturi pe care le-am văzut în mai, în secolul 21”, a declarat purtătorul de cuvânt al Administrației de Meteorologie, Ruben del Campo.

În orașul Jaen (sudul Spaniei), temperatura a urcat la 38,7 C, cu 15 grade Celsius peste media sezonieră, fiind un record pentru luna mai. În ciuda faptului că trei regiuni se află în alertă galbenă (Castilla-La Mancha, Extremadura și Madrid) și una sub alertă portocalie (Andaluzia), niciuna nu a fost plasată sub cod roșu, ceea ce indică un risc maxim.

Furtunile din Germania au ucis doi oameni și au rănit cel puțin 30

În Germania, cel puțin 30 de persoane au fost rănite, 10 dintre ele grav, după ce o tornadă a lovit orașul Paderborn din vest, a declarat poliția. Autoritățile au spus că vântul, despre care meteorologii au avertizat că ar putea atinge până la 130 km/h, a distrus acoperișuri, a răsturnat copaci și a smuls rădăcini. „30, până la 40 de răniți, cel puțin 10 dintre ei grav”, a transmis poliția din Paderborn, după tornadă.

Oficialii au îndemnat populația să rămână în casă, pentru a nu împiedica operațiunile de salvare. Este primordial ca viețile cetățenilor să nu fie în pericol, au explicat autoritățile.

Tornadă în vestul țării

Orașul Lippstadt din vestul Germaniei a fost, de asemenea, puternic avariat de o tornadă. Turla unei biserici din oraș a fost dărâmată, iar agenția de presă germană Dpa, cittaă de Sky News, a relatat că peste 100 de persoane au fost temporar prinse într-o piscină în aer liber, după ce copacii căzuți au blocat ieșirea. Poliția a declarat că doi cetățeni francezi au murit după ce parapanta lor motorizată a fost prinsă de o rafală puternică și s-a prăbușit pe un câmp.