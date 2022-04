Vrei, nu vrei, devii client al băncii Revolut. Alternativa: trebuie să-ți închizi contul

Oficialii Revolut, prin notificări în interiorul aplicației de mobil omonime, insistă de câteva luni să faci tranziția la Banca Revolut. În teorie, beneficiile sunt semnificative. În practică, majoritatea utilizatorilor au refuzat acest lucru, iar în curând nu vor mai putea să aleagă.

În urmă cu câteva săptămâni, am vorbit cu Gabriela Simion, Revolut Branch Head și Head of Lending. La momentul respectiv, șefa Revolut ne-a atras atenția asupra unui aspect foarte important legat de reticența oamenilor la tranziția către Banca Revolut. ”Aproximativ 25% din clienții Revolut au optat deja să devină clienți ai Revolut Bank, iar numărul celor care aleg să își transfere încasarea salariului în contul Revolut este de asemenea în creștere.”, explica atunci doamna Simion.

Tot atunci, am pus o întrebare cât se poate de punctuală legată de tranziția forțată a contului unui utilizator de Revolut la Banca Revolut, dar nu am primit un răspuns. ”Există posibilitatea ca serviciul ”clasic” Revolut să dispară, iar migrarea la bancă să fie forțată?”, am întrebat-o atunci pe directoarea locală a Revolut. Un răspuns oficial nu a existat, dar două săptămâni mai târziu, exact asta s-a întâmplat, conform unei notificări trimise clienților care nu au făcut migrarea, printre care mă număr și eu. Interviul integral îl găsești aici – INTERVIU Revolut în România: tot ce ai vrut să știi, dar nu ai avut pe cine să întrebi.

Dacă nu vrei Banca Revolut, alternativa este să-ți închizi contul, atât

Pentru a nu deforma noua realitate la care vor fi supuși clienții Revolut, voi reda mai jos întregul comunicat trimis de firmă clienților:

Pe data de 1 iulie, entitățile noastre europene vor fuziona și, ca urmare, toți clienții Revolut Payments UAB vor deveni clienți ai Revolut Bank UAB, începând cu data de 1 iulie.

De ce are loc fuziunea?

De curând, ne-a fost prelungită licența bancară europeană, permițându-ne astfel să oferim servicii de plăți și de acceptare a depozitelor prin intermediul Revolut Bank UAB. Ca să putem continua să le oferim clienților noștri produse noi și interesante, fuzionăm Revolut Payments UAB cu Revolut Bank UAB.

Ce se va întâmpla?

Contul tău care ține de Revolut Payments UAB va fi transferat la Revolut Bank UAB și va deveni un cont curent. IBAN-ul tău va rămâne același. Poți folosi contul curent să faci plăți sau să-ți ții banii, așa ca până acum. Fondurile din contul curent și, dacă e cazul, din contul de tip depozit la vedere (în limita sumei de 100.000 €) vor fi protejate de Schema de garantare a depozitelor. Poți vedea mai multe informații despre asigurarea depozitelor aici. Dacă folosești alte servicii sau produse oferite de Revolut Payments UAB (excluzând asigurarea), acestea vor fi furnizate de Revolut Bank UAB începând de la data de 1 iulie 2022.

Dacă ai un plan cu plată

Dacă ai un abonament la un plan Plus, Premium sau Metal, începând cu 1 iulie 2022, acest abonament ți se va oferi de către Revolut Bank UAB. Aceasta înseamnă și că Revolut Bank UAB va fi titular al poliței de grup pentru asigurarea de călătorie și cu protecție în fiecare zi. Pentru a continua să îți oferim cele mai bune servicii, am angajat noua noastră entitate de brokeraj pentru asigurări Revolut Insurance Europe UAB. Din 1 iulie 2022, Revolut Insurance Europe UAB îți va oferi toate informațiile despre asigurarea de călătorie și cu protecție în fiecare zi, precum și răspunsurile la toate întrebările pe care le-ai putea avea în legătură cu acoperirea. Deși asigurarea noastră a suferit aceste modificări structurale, acoperirea ta și termenii aplicabili nu se vor modifica. Nu trebuie să semnezi niciun alt nou document de asigurare și nici să faci vreo modificare a documentelor existente. Nu va trebui să plătești nimic pentru migrarea entității de distribuire a asigurării la Revolut Insurance Europe UAB. De asemenea, am clarificat faptul că utilizatorii de planuri Plus și Premium au acces la cel mult două conturi Revolut Junior. Ca urmare a modificărilor de mai sus, am făcut câteva modificări și termenilor și condițiilor Plus, Premium și Metal. E important să citești și să accepți aceste modificări în linkul de mai jos.

Cea mai importantă este însă concluzia întregului comunicat prin care ți se atrage atenția în mod explicit că această tranziție, pe care foarte mulți clienți de Revolut au evitat-o din varii motive, nu este opțională. ”Dacă încă ești nemulțumit de aceste schimbări, îți poți închide gratuit contul Revolut oricând înainte de transfer sau după ce treci la Revolut Bank UAB.”