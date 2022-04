INTERVIU Revolut în România: tot ce ai vrut să știi, dar nu ai avut pe cine să întrebi

Revolut are peste 1,7 milioane de utilizatori activi în România și este în prezent soluția numărul unu pentru majoritatea românilor de a efectua plăți. Dacă aveai până acum nelămuriri în ceea ce privește aplicația sau dacă vrei să-ți faci un cont Revolut și nu erai convins, citește acest interviu cu Gabriela Simion, Revolut Branch Head și Head of Lending, ca să ai în vedere toate aspectele importante.

Gabriela Simion, Revolut Branch Head și Head of Lending, s-a alăturat echipei Revolut România în martie 2021 și este responsabilă de dezvoltarea pe piața locală a serviciilor de banking ale super-aplicației financiare, incluzând lansarea ofertei de creditare. Are o experiență de peste 20 de ani în industria financiar-bancară, ocupând poziții manageriale de tip C-level în organizații multinaționale precum ABN AMRO, RBS, Citibank și BRD – Societe Generale.

Câți utilizatori are Revolut în România? Ce ne puteți spune de numărul de tranzacții?

Revolut avea, la finalul lunii martie 2022, peste 1,7 milioane de utilizatori activi în România, iar ultima lună a primului trimestru din acest an a fost cea mai bună, din octombrie 2019 până acum, în privința numărului de conturi noi. În primul trimestru, au fost efectuate peste 37 de milioane de tranzacții cu Revolut, pe piața locală, din care sub 4% au fost retrageri de numerar, 56% plăți cu cardul, iar 36% tranzacții e-commerce. Totodată, după numărul de utilizatori activi, la 31 martie 2022, România a devenit a doua piață a super-aplicației financiare globale, care are peste 18 milioane de clienți în toată lumea, prima piață fiind chiar țara de unde a pornit succesul Revolut, Marea Britanie.

Câți clienți de tip business aveți în România?

La nivel global, produsele Revolut Business sunt folosite de peste 500.000 de clienți business, iar în ultimele 12 luni, utilizatorii din mediul antreprenorial au constatat că oferta noastră s-a diversificat tot mai mult. Odată cu relansarea portofoliului oferit în România, la jumătatea lunii februarie, numărul clienților din segmentul B2B s-a dublat. Mizăm pe notorietatea și încrederea pe care clienții de retail o au în super-aplicația noastră pentru a crește și mai mult penetrarea produselor Revolut Business în România.

Pentru ce folosesc românii cardul Revolut?

Potrivit datelor din aplicația noastră – statistici care au la bază date anonimizate și agregate – în primul trimestru al anului, clienții din România au folosit Revolut pentru transferuri instant (între utilizatori), pentru cheltuieli recurente (cumpărături, combustibil, transport, petrecerea timpului liber), pentru schimb valutar și economii. Comparativ cu trimestrul I al anului trecut, numărul tranzacțiilor aproape s-a dublat, iar suma medie tranzacționată de un client, în perioada menționată, a crescut cu 11%, la aproximativ 714 EUR/utilizator. În ceea ce privește obiceiurile de consum ale utilizatorilor români, am remarcat că, în topul categoriilor de achiziții, s-au menținut supermarketurile și magazinele alimentare, rețelele de benzinării și servicii auto, dar au reapărut între categoriile cu tranzacții importante restaurantele, cafenelele, barurile și serviciile de transport în comun sau carsharing. În top 10 categorii, după volumele tranzacțiilor realizate de clienții români, au revenit și serviciile de cazare în hoteluri, moteluri, resort-uri și lanțurile de restaurante tip fast-food. Topul este completat de retailerii de fashion, de cei de electronice, electrocasnice și IT, serviciile de transport și de lanțurile de farmacii și produse medicale.

Una dintre cele mai spectaculoase creșteri le-am văzut în privința sumelor economisite, în condițiile în care numărul total al Seifurilor (Vaults) digitale a crescut cu 113%, în trimestrul I 2022, față de aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul utilizatorilor care dețin ”pușculițe” digitale a crescut cu 72%.

Revolut este preferat de utilizatorii români, printre altele, grație ratelor de schimb valutar avantajoase practicate în timpul zilelor lucrătoare ale săptămânii, iar printre valutele alese de clienții locali se numără euro, dolarul american, lira sterlină, francul elvețian, dolarul canadian și forintul maghiar. De asemenea, varietatea de monede disponibile în aplicație și transparența schimbului valutar sunt considerați factori cheie în creșterea adopției Revolut, în România.

Se pot constitui depozite bancare? Dacă da, există garanții și în ce limite?

În România, pentru moment, oferim conturi curente și conturi de economii (seifuri/ Vaults) unde utilizatorii pot strânge bani pentru diverse obiective. Seifurile digitale sunt ideale pentru a pune bani deoparte fără a face sacrificii, încurajând comportamente sănătoase de economisire prin transferul instant al sumelor economisite din contul curent în seif și permițând clienților să-și aleagă și frecvența cu care vor să depună bani, dar și sumele de economisit. Una dintre cele mai folosite funcționalități este cea de rotunjire, prin care diferența de bani până la suma rotundă a unei achiziții se poate vira automat într-un cont de economii. Toate opțiunile de economisire sunt ușor de configurat și de administrat din aplicație, se pot retrage sau adăuga bani direct din aplicație, oricând, de oriunde, fără nicio taxă.

Fiind o companie cu acționariat privat înregistrată în Marea Britanie, compania noastră se supune reglementărilor autorității financiare din această țară, Financial Conduct Authority (FCA). În Spațiul Economic European, inclusiv România, Revolut operează prin două entități înregistrate în Lituania, Revolut Bank UAB (banca) și Revolut Payments UAB (instituție emitentă de monedă electronică). Ambele companii furnizoare de servicii financiare sunt înregistrate în Lituania și se află sub supravegherea Băncii Naționale Lituaniene și a Băncii Centrale Europene. Ca atare, fondurile clienților Revolut Bank au același tip și nivel de protecție ca și cele deținute în orice altă bancă din Uniunea Europeană, fiind garantate de Compania de Stat lituaniană pentru Asigurarea Depozitelor și Investițiilor, până la suma de 100.000 de euro.

Sunt disponibile date legate de procentul utilizatorilor de Revolut care au trecut la Banca Revolut versus cei care preferă varianta tradițională a serviciului? Dar cifre referitoare la cei care optează să primească salariul pe Revolut și au renunțat la băncile clasice?

Aproximativ 25% din clienții Revolut au optat deja să devină clienți ai Revolut Bank, iar numărul celor care aleg să își transfere încasarea salariului în contul Revolut este de asemenea în creștere. Din punctul nostru de vedere, cel mai important aspect este legat de valoarea sumelor tranzacționate prin contul Revolut, precum și de tipurile de tranzacții realizate, a căror dinamică ne conduce la concluzia că Revolut a depășit stadiul unei aplicații sezoniere utilizate mai ales în timpul vacanțelor, devenind o soluție fintech de primă opțiune pentru tranzacțiile zilnice pentru cei mai mulți dintre clienții noștri.

Care este relația dintre Revolut și ANAF sau alte autorități similare din alte țări? Se pot pune popriri pe conturile utilizatorilor în cazul unor datorii neachitate la stat cât de anonime sunt tranzacțiile? Cred că în cazul în care devii client al Băncii Revolut, ești mai vulnerabil la eventuale popriri, controale sau chiar atacuri cibernetice, mă înșel?

Sunt la curent cu anumite percepții conform cărora super-aplicația noastră este o soluție pentru anumite comportamente financiare mai puțin responsabile și îți mulțumesc că îmi oferi ocazia de a mai risipi puțin din legenda din jurul acestui subiect.

În primul rând, aș vrea să menționez că în niciun caz Revolut nu încurajează frauda sau evaziunea fiscală, prin intermediul conturilor sale. Respectăm aceleași prevederi legale ca toate celelalte instituții financiare din UE și avem o abordare bazată pe analiza riscurilor. Ce înseamnă asta? Că sistemele noastre au funcții informative și preventive și algoritmul stabilește un nivel de risc individual în timp real pentru fiecare tranzacție, card, client, luând în calcul evenimente produse, ca o medie a experiențelor anterioare. Contează dacă, de exemplu, un cont a fost creat ieri sau acum doi ani, dacă este folosit în mod frecvent sau dacă s-au efectuat doar două tranzacții, prin intermediul său, în ultimii doi ani. Există și modele ale tranzacțiilor (transaction patterns) care sunt tipice anumitor comportamente financiare rău-intenționate. Așa cum am menționat anterior, fiind sub supravegherea Băncii Naționale Lituaniene, trebuie să aplicăm toate prevederile legale referitoare la plăți, legislația pentru prevenirea spălării banilor, aplicată în UE și în Lituania. Tocmai prin prisma acestor elemente de reglementare, considerăm că Revolut este tot atât de expus la utilizări iresponsabile cât orice alt produs bancar.

Și, nu în ultimul rând, Revolut este o instituție financiară care derulează operațiuni în România și este important să spunem că avem relații de bună colaborare cu autoritățile de reglementare și cu alte instituții ale statului, pentru a limita tentativele de fraudă, evaziunea fiscală și pentru a preveni spălarea de bani. Este un subiect de maximă preocupare pentru noi și va rămâne una dintre preocupările noastre de bază.

Serviciul Revolut a venit la pachet cu un nivel sporit de confort pentru tranzacții financiare nesupravegheate peste graniță. A existat vreo presiune din partea autorităților internaționale pentru a se monitoriza acele transferuri? Are vreo legătură cu motivul apariției Băncii Revolut?

Magia Revolut constă tocmai în faptul că a simplificat produsele financiare, făcându-le să fie ușor de înțeles și de folosit de către orice client, indiferent de vârstă, poziționare geografică sau nivel de educație financiară. Dar asta nu implică, în niciun caz, vreo urmă de compromis în privința respectării reglementărilor în vigoare. Dimpotrivă, aceste aspecte ne preocupă la modul cel mai serios.

Revolut Bank a venit ca un pas firesc în punerea în practică a viziunii Revolut de a deveni cea mai bună aplicație, la nivel global, în gestionarea banilor – all things money. Fără o licență bancară, am fi fost limitați în diversificarea produselor noastre și a ofertei către clienți sau aceasta ar fi ajuns să aibă un impact și asupra experienței oferite clienților. Înțeleg că pentru unii consumatori termenul ”bancă” poate avea o conotație de tipul ”tradițional”, dar sunt sigură că pentru clienții noștri este evidentă diferența și ei au înțeles faptul că noi construim un spațiu financiar unde au fost eliminate barierele și birocrația specifice sistemului tradițional.

Care sunt cele mai importante măsuri de precauție pe care un beneficiar de card Revolut trebuie să le ia, pentru a se bucura de un grad de siguranță cât mai ridicat?

Revolut este un important jucător global în industria fintech și, din această poziție, am făcut importante investiții în instrumente de monitorizare, analiză și prevenire a activităților care încalcă legislația anti-fraudă. Probabil este mai puțin știut în România, dar Revolut are un sistem anti-fraudă care a fost premiat la FSTech Awards 2020, o competiție derulată în Marea Britanie, care are un juriu format din specialiști în securitate cibernetică, reprezentanți ai mediului academic și de business și jurnaliști IT și fintech.

Sistemele noastre de detectare și prevenire a activităților ilegale sunt robuste și interzic accesul în aplicație oricui încalcă termenii și condițiile de folosire a Revolut. Securitatea cibernetică este un domeniu în care vom continua să inovăm pentru a întări protecția clienților față de eventualele activități ilegale.

Iată câteva dintre instrumentele și măsurile pe care utilizatorii Revolut le pot folosi și cu care ar trebui să se familiarizeze:

Opțiunea de a se loga în cont folosind date biometrice precum amprenta digitală sau face ID; Posibilitatea de a respinge și controla plățile online către comercianți, plăți contactless sau swipe direct din aplicație; Utilizarea cardurilor virtuale de unică folosință pe care se înlocuiește numerotația, făcând imposibilă utilizarea lor ulterioară; Protocol 3D Secure care solicită să te loghezi în cont pentru a confirma anumite plăți, o funcționalitate obligatorie conform reglementărilor în domeniul securității cibernetice în majoritatea țărilor.

Le mai facem câteva recomandări clienților:

Să cumpere de la magazine care sunt cunoscute și de încredere. Ca regulă de bază, site-urile lor web ar trebui să înceapă cu https, nu cu http. Să verifice dacă înainte de numele site-ului figurează un icon care indică faptul că acesta este securizat de un certificat digital; Să nu divulge PIN-uri sau parole la telefon sau prin chat-uri online, nici chiar membrilor familiei; Să nu acceseze link-uri care par suspecte și care promit câștiguri sau premii la tombole și concursuri.

Ce se întâmplă dacă transfer bani cuiva, dar mă răzgândesc? Care e procedura, dacă există, pentru a anula tranzacția și a primi banii înapoi?

Dat fiind că cele mai multe tranzacții sunt instant, prietenii vor primi banii în câteva secunde. În aceste cazuri, legislația permite debitarea contului doar dacă există o permisiune scrisă din partea deținătorului contului și dacă există un motiv întemeiat pentru a face această operațiune. Le recomandăm clienților să se asigure, înainte de a face o operațiune, că într-adevăr este necesară și își doresc să dea curs acelei tranzacții, altfel, este recomandat ca situația să se regleze între utilizatori. Și, desigur, și în acest caz, tranzacția va fi instantanee.

Din ce în ce mai multe bănci au oferte de payback la cumpărături de la anumiți parteneri, pentru a-și fideliza clienții. Dezvoltați o strategie de fidelizare a clienților?

Oferta noastră actuală este structurată astfel încât să satisfacă nevoi diverse ale clienților, ținând cont de vârstă, stil de viață, exigențe. Avem mai multe tipuri de planuri, care pornesc la oferta Standard (gratuită) până la planuri financiare cu mai multe componente de lifestyle și beneficii adăugate, cum sunt Plus, Premium, Metal (la 14,99 RON, 29,99 RON and 54,99 RON/lună).

Produsul nostru Recompense, valabil pentru toate planurile, este exact tipul de beneficiu care răspunde întrebării adresate. Conține o serie de discount-uri sau cashback într-un anumit procent din valoarea achizițiilor făcute la partenerii incluși în program. În plus, în funcție de planul ales, clienții pot avea acces la opțiuni fidelizare precum:

Sejururi – produsul nostru integrat în aplicație care permite efectuarea de rezervări la hoteluri, moteluri, case de vacanță sau alte tipuri de cazare, prin care un client poate obține cashback de până la 10% din valoarea cazării (exceptând taxele turistice)

Asigurare de călătorie cu o acoperire vastă, oferită printr-un parteneriat cu importanți asigurători internaționali, cum este Allianz Partners (pentru planurile Premium și Metal)

Acoperire pentru practicarea sporturilor de iarnă, prin aceeași asigurare

Smart Delay și acces gratuit la lounge în aeroporturi în caz de întârziere a zborurilor cu peste o oră (peste 1.000 de longe-uri incluse)

Protecție în cazul în care telefonul, tableta sau alt item eligibil este furat sau avariat în mod accidental

Protecție la returnarea achizițiilor făcute cu Revolut, în condiții avantajoase (până la 90 de zile)

Protecție la anularea biletelor la diverse evenimente (până la 1.000 EUR pe an)

Conturi speciale pentru copii, prin produsul Revolut Junior, care permite clientului să trimită bani de buzunar copiilor, direct în conturile acestora, într-un mod transparent, sigur și pe deplin controlat de către adult

Care e diferența dintre serviciile de banking oferite de Revolut și cele oferite de alte bănci obișnuite?

Simplitatea este sofisticarea extremă, spunea Leonardo da Vinci. Acesta este elementul diferențiator de bază pentru Revolut, în raport cu competitorii. Cred că fiecare persoană știe din propria experiență că, pentru a face lucrurile simple pentru ceilalți, înseamnă că greutatea trece pe umerii altcuiva și, de obicei, acela ești tu. Nimic nu apare la întâmplare. Am luat în serios acest angajament de a demistifica și a debirocratiza industria financiară, care pentru mulți dintre clienți a fost mult timp imposibil de descifrat și am transformat-o într-un serviciu ușor de folosit, doar din câteva click-uri, într-o aplicație la care are acces oricine, oricând. Mai mult, oferim aceste servicii la costuri extrem de avantajoase, mult mai mici decât media oricărei piețe în care operăm. O mare parte dintre tranzacții sunt cu ”zero comision” sau ”zero taxe”.

Folosesc oamenii deja Revolut ca un cont bancar principal?

Cele mai importante categorii de cheltuieli efectuate de clienții români vizează activități de zi cu zi, cum ar fi cumpărăturile din supermarketuri, plata combustibililor auto, plăți la restaurant și cafenele, transportul urban, dar și operațiunile de schimb valutar și economisirea. Ținând cont de penetrarea pe care Revolut o are în România, de aproape 30% din totalul populației active economic a țării, de faptul că un utilizator efectuează în medie 14 tranzacții/lună prin Revolut, am fi îndreptățiți să spunem, fără a exagera, că suntem ”prima opțiune” în cele mai multe cazuri. Aceasta ne onorează și le suntem recunoscători clienților noștri pentru încrederea acordată Revolut. În același timp, considerăm că acest lucru vine cu o mare responsabilitate – aceea de a continua să asigurăm aceleași standarde înalte cu care sunt obișnuiți.

Cum adoptă utilizatorii caracteristica cripto?

În 2021, numărul clienților care dețin criptomonede în portofelele digitale a crescut cu 27%. Complexitatea portofoliului a susținut dinamica locală a tranzacțiilor, a numărului de utilizatori, dar și a sumelor investite. Pe piața locală, Revolut a înregistrat de opt ori mai multe tranzacții cu criptomonede decât în ​​2020 și suma totală investită a crescut de șase ori.

Dar, având în vedere interesul în creștere pentru această categorie de active, le reamintim clienților noștri că token-urile cripto sunt active volatile și prețurile se pot schimba rapid. Deși Revolut crede în extinderea accesului la criptomonede, este posibil ca acest tip de investiție să nu se potrivească tuturor, așa că Revolut își încurajează clienții să se documenteze în legătură cu diferitele criptomonede și riscurile și oportunitățile existente, înainte de a cumpăra sau de a vinde. Clienții ar trebui să se informeze din surse independente și să învețe diferențele dintre token-uri, precum și să ia în considerare circumstanțele lor personale atunci când fac tranzacții cu criptomonede.

Ce feature-uri noi sunt în dezvoltare?

În condițiile în care am lansat serviciile bancare prin intermediul Revolut Bank în mai multe piețe europene, obiectivul nostru este să aducem și servicii de creditare pe care să le oferim clienților noștri, inclusiv, în România, pe parcursul anului 2022.

Utilizatorii de Revolut au început să primească notificări din ce în ce mai agresive pentru a se înscrie în Banca Revolut. Acestea funcționează ca un avertisment, există posibilitatea ca serviciul ”clasic” Revolut să dispară, iar migrarea la bancă să fie forțată?

Consumatorul se află întotdeauna în centrul inovațiilor Revolut. Potrivit unui sondaj realizat de noi la sfârșitul anului 2020, în medie, aproape 50% dintre respondenți au indicat că și-ar încasa, în contul Revolut, salariul și 54% declarau că ar cheltui mai mult prin intermediul aplicației, dacă ar avea depozitele asigurate. De aceea, unele dintre produsele lansate deja, precum și cele pe care urmează să le aducem pe piață în următoarele luni, sunt legate de servicii bancare și va fi, în primul rând, în beneficiul clienților să ia în calcul migrarea la contul bancar, ca un prim pas către produse și servicii viitoare. Revolut Bank operează acum pe 28 de piețe din UE, iar clienții din toate aceste țări pot să facă upgrade la Revolut Bank din aplicație, din doar câteva click-uri.

La fiecare câteva zile, prin notificări, utilizatorilor de Revolut li se atrage atenția cu referire la evoluția prețului la aur, chiar dacă nu au tranzacționat niciodată metale prețioase, acțiuni sau criptoactive. Există vreo explicație pentru acest comportament al aplicației, nu există riscul de alienare a utilizatorilor, chiar dacă au posibilitatea să dezactiveze respectivele mesaje?

Aplicația noastră este recunoscută pentru avantajul de a fi extrem de personalizabilă, clienții având posibilitatea de a activa/dezactiva notificările, la un nivel de granularitate superior majorității furnizorilor de servicii financiare.

În cazul în care la clienți ajung notificări pe care nu mai doresc să le primească sau pe care nu le mai consideră relevante, setările pot fi modificate în doar câteva secunde, din profilul personal din aplicație (confidențialitate). Astfel, ei pot păstra doar acele informări pe care le consideră importante. Dar trebuie să ținăcont de faptul că cel mai simplu mod de a fi mereu la curent cu noutățile Revolut, inclusiv cu actualizările aplicației, este, totuși, să consulți notificările trimise de furnizorul serviciului.