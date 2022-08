Voucherele sociale vin cu o ”capcană” importantă: cumperi de 150 de lei, plătești 250 de lei. Cum te sabotează statul cu tichetele de masă

”Nu face daraua cât ocaua”, în acest fel poate fi sintetizat mecanismul ofensator din spatele voucherelor sociale oferite de statul român persoanelor cu venituri foarte mici. Pe lângă faptul că sumele de ajutor sunt infime, nici nu te poți bucura de ele.

În România, prin programul ”Sprijin pentru România”, au fost create niște vouchere sociale sau tichete de masă de la stat. Sub forma unor carduri, românii cu venituri de sub 1500 de lei sau 800 de lei pe cap de familie, vor primi 1000 de lei în patru rate a câte 250 de lei, bani virați la distanță de 2 luni. Aproximativ 2,5 milioane de români au beneficiat deja de acest ajutor, iar următoarea rată de 250 de lei va ajunge la 150.000 de români în plus, pentru că țara noastră sărăcește pe zi ce trece, iar numărul celor aflați la ananghie a explodat în ultimele luni.

Vouchere sociale, un fel de păcăleală la scară largă

Vouchere sociale, deși în teorie par o manifestare de generozitate, în practică, vine la pachet cu o serie de minusuri, inclusiv cu amenințarea unei potențiale amenzi de până la 3000 de lei. De exemplu, ești amendat dacă le vinzi unei alte persoane pentru bani reali. Este amendat dacă nu cumperi cu ele doar alimente de bază, iar acum s-a mai descoperit o problemă.

Este important de reținut că tichetele de masă pot fi folosite doar într-un număr limitate de magazine din România. Nu poți face cumpărături cu acel card oriunde există un POS. Din acest motiv, comercianții înscriși în programul de colaborare cu statul profită la maxim de acest detaliu și au scumpit enorm alimentele de bază. Nu de alta, dar nu este ca și cum te poți duce în altă parte, pe lângă faptul că multe dintre rafturi sunt goale, după cum a atras atenția un român din Târgoviște.

„Statul te limitează să cumperi doar de la anumite magazine. De exemplu, la Târgoviște, poți cumpăra doar de la Profi și Ana și Cornel. Mai poți cumpăra de la anumite magazine, dar acelea nu sunt la Târgoviște. Am fost cu bunica mea la Profi. Multe rafturi erau goale. Problema principală a fost că prețurile la alimentele de bază erau duble. Ulterior, am fost la mai multe supermarketuri – Carrefour, Lidl și Kaufland – și am văzut că prețurile erau mult mai mici.

Statul îți dă 250 lei, dar îți impune să cumperi de unde vrea el, unde prețurile sunt duble față de alte magazine. Nu era mai simplu să li se dea oamenilor 250 lei pentru a-și cumpăra produse de unde știu ei că este mai ieftin? La Profi, am observat că prețurile sunt duble față de alte supermarketuri, cel puțin la produsele de bază. Când ești limitat cu banii, știi toate prețurile și știi de unde să cumperi.

Oamenii se bucură că primesc ceva, dar nu este corect. Lasă omul să cumpere de unde vrea. Adică tu îi dai 250 lei, dar el cumpără, de fapt, de vreo 150 lei”, a spus un cititor al site-ului dcnews.ro.