Vouchere între 3000 și 5000 de lei pentru acești români: ajutorul social de la stat, soluția pentru compensarea scumpirilor în lanț

Autoritățile române caută soluții din ce în ce mai creative pentru a întinde o mână de ajutor românilor aflați la ananghie din cauza valului masiv de scumpiri din ultimul an, de la carburant și energie până la alimente.

Împrumutând mecanismul voucherelor de vacanță, în România, sunt șanse să se implementeze voucherele educaționale, dedicate familiilor cu copii. Această propunere cu sume între 3000 și 5000 de lei vine de la Mircea Micle, fostul ministru al Educației. El speră ca statul român va interveni atât pentru a ajuta părinții să facă față scumpirilor, cât și pentru a încuraja copiii să nu mai renunțe la școală, având în vedere că suntem lideri la abandon școlar.

Ce sunt voucherele sociale, noul proiect destinat românilor cu copii

Deși nu este foarte clar când sau dacă această propunere se va materializa vreodată în România, inițiativa propusă de fostul ministru al Educației vine cu o serie de beneficii. Conform spuselor lui Mircea Miclea, un ajutor de până la 5000 de lei, în funcție de numărul de copii din gospodărie, ar ajuta familiile românilor al căror trai a fost grav afectat de scumpiri.

“Așa cum se dau vouchere de vacanță prin care se susține industria turismului – și e foarte bine că se face lucrul acesta din partea statului – tot la fel statul român poate să inițieze niște vouchere educaționale, adică să dea fiecărei familii sau măcar familiilor care au un venit sub venitul mediu pe economie un voucher educațional de 3.000-5.000 de lei pe an, din care părinții să poată cumpăra rechizite, să poată cumpăra tablete, să poată cumpăra uniforme, adică să poată cumpăra acele lucruri care oferă un plus de șanse pentru copiii lor”, a declarat Miclea, la Euronews România.

“Se va vedea dacă statul este cu adevărat interesat de a ajuta părinții acum, când e mai greu și e inflație, pentru a-și educa copiii sau nu. Soluția este atât de simplă și se poate aplica atât de repede. Dar, din păcate, nu cred că statul o va aplica”, a continuat fostul ministru. Ca referință, în prezent, acesta e profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și cercetător.