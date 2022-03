Volodimir Zelenski, discuție cu Boris Johnson. Ce plănuiesc împotriva Rusiei

Vladimir Putin se angajează în tactici „barbare și nediscriminatorii“ care vizează civilii din Ucraina, spune Boris Johnson, prim-ministrul Regatului Unit. Acesta a purtat de curând o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski. Ce plănuiește Occidentul împotriva Rusiei, afli parcurgând rândurile de mai jos ale acestui articol.

Premierul Marii Britanii îl acuză pe președintele rus, Vladimir Putin, că a „subestimat fatal“ dorința poporului ucrainean de a lupta, precum și hotărârea Occidentului, relatează BBC.

În discursul său, susținut în timpul unei vizite în Polonia, Boris Johnson a precizat că Regatul Unit a alocat 220 de milioane de lire sterline pentru ajutor umanitar în Ucraina, în timp ce ministrul de Externe, Liz Truss a spus că „nimic și nimeni“ nu este exclus pentru noi sancțiuni.

De asemenea, Maria Britanie ia în considerare să solicite excluderea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU. Johnson a declarat că este „din ce în ce mai încrezător“ că invazia Rusiei în Ucraina nu va avea finalul așteptat de Putin, adăugând că liderul rus „trebuie să eșueze“ în obiectivele sale cu privire la ucraineni.

În timpul unei conferințe, acesta a mai spus că Putin este pregătit să „bombardeze blocurile-turn, să trimită rachete în blocuri, să omoare copii, așa cum vedem în număr tot mai mare“.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Rusia că a comis crime de război. Zelenski și Johnson au avut de asemenea o discuție în dimineața zilei de azi.

Vorbind despre apel, o purtătoare de cuvânt din Downing Street a spus că „premierul i-a spus președintelui Zelenski că Marea Britanie își adună astăzi membrii Adunării Generale a ONU, pentru a asigura cea mai puternică condamnare a Rusiei la reuniunea ONU de la New York din această după-amiază“.

Iată principalele concluzii:

„Împărtășindu-și dezgustul față de atacurile asupra Ucrainei, prim-ministrul a spus că Regatul Unit face tot posibilul pentru a sprijini poporul ucrainean și rezistența acestuia“.

„Președintele Zelenski i-a mulțumit premierului pentru sprijin, spunând că ajutorul defensiv a ajuns în Ucraina și este vital pentru a reține forțele ruse“.

„Ambii lideri au convenit asupra necesității ca sancțiunile să meargă mai departe, pentru a exercita o presiune maximă asupra președintelui Putin în zilele ce urmează“.

„Premierul a spus că gândurile și rugăciunile sale, precum și ale Marii Britanii, sunt alături de poporul ucrainean“.

Coordinated actions with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦 defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for 🇬🇧 continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend 🇺🇦!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022