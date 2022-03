Volodimir Zelenski, către Congresul SUA: „Amintiți-vă de 11 septembrie când vă gândiți la Ucraina“

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost invitat să susțină un discurs în fața membrilor Congresului SUA „în semn de respect și admirație“ față de poporul ucrainean, care rezistă deja de trei săptămâni în fața atacurilor trupelor ruse. Liderul de la Kiev, primit cu aplauze și ovații, a adresat următorul mesaj Congresului: „Acum se decide destinul țării noastre“ și a solicitat din nou instituirea unei zone de restricţie aeriană. Acesta a făcut, de asemenea, trimitere în discursul său la atacurile aeriene de la Pearl Harbor, dar şi la atacul terorist din 11 septembrie 2001.

Volodimir Zelenski și-a început discursul în fața Congresului Statelor Unite lăudând curajul poporului ucrainean și spunând că acum se decide „destinul“ țării sale, pe fondul invaziei ruse.

„Amintiți-vă de 11 septembrie când vă gândiți la Ucraina“

Mai apoi, șeful statului ucrainean a făcut trimitere la istoria şi cultura Statelor Unite în ceea ce priveşte democraţia, dorind să arate că istoria SUA are câteva pagini care îi ajută pe americani să „înţeleagă“ poporul ucrainean, de pildă atacul de la Pearl Harbor, în urma căruia SUA au intrat în al Doilea Război Mondial, sau atacurile teroriste din 2001.

Rusia a transformat cerul Ucrainei într-un loc de unde vine moartea, pentru mii de oameni. Trupele ruseşti au lansta deja aproape 1000 de rachete, folosesc drone pentru a ne ucide cu precizie. Este o teroare pe care nu am mai trăit-o de 80 de ani, iar noi cerem un răspuns la această teroare, din partea întregii lumi. Este prea mult să cerem crearea unei zone cu interdicţie de zbor deasupra Ucrainei ca să salvăm oameni? Este prea mult? O zonă umanitară cu interdicţie de zbor, în care Rusia să nu poată să ne mai terorizeze oraşele“, a spus Volodimir Zelenski.

Zelenski a solicitat din nou ajutor pentru țara sa, subliniind că toată lumea știe deja cât de importante sunt avioanele în contextul războiului Rusia-Ucraina.

„Ştiţi că există şi le aveţi, dar ele sunt la sol, nu în cerul Ucrainei. Nu ne apără oamenii. Ştiţi ce înseamnă cuvintele «am un vis». Eu vă spun acum: am o nevoie, am nevoie să ne protejăm cerul, am nevoie de decizia voastră, de ajutorul vostru, ceea ce înseamnă acelaşi lucru pe care îl simţiţi când auziţi cuvintele «am un vis». Doamnelor şi domnilor, prieteni, Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite pentru sprijinul acordat, pentru tot ceea guvernul şi poporul vostru au făcut pentru noi (…)

Sunt recunoscător preşedintelui Biden pentru implicarea personală şi decizia de a apăra Ucraina şi democraţia în întreaga lume, vă sun recunoscător pentru rezoluţia împotriva celor care comit crime împotriva poporului ucrainean. Acum, în cele mai negre timpuri pentru ţara noastră, vă cer să faceţi mai mult: noi pachete de sancţiuni, în fiecare săptămână, până când maşinăria militară rusească se va opri. E nevoie de restricţii pentru toţi cei pe care se bazează acest regim nedrept. Propunem ca SUA să îi sancţioneze pe toţi politicienii din Federaţia Rusă care rămân în birourile lor şi nu rup legăturile cu cei care sunt responsabili pentru agresiunea împotriva Ucrainei. (…)

Toate companiile americane trebuie să părăsească piaţa din Rusia, imediat, pentru că este inundată cu sângele nostru“, a adăugat Zelenski.