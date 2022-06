Vladimir Putin, luat peste picior, la prima vizită în afară Rusiei de la începutul războiului

Președintele rus Vladimir Putin și patru aliați au fost ironizați pentru că s-au întâlnit la o masă supradimensionată în Turkmenistan, la o zi după ce liderii G7 s-au întâlnit la o masă de dimensiuni medii în Germania.

Putin s-a întâlnit miercuri cu președintele turkmen Serdar Berdimuhamedov, cu președintele azer Ilham Aliyev, cu președintele azer Ilham Aliyev, cu președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev și cu președintele iranian Sayyid Ebrahim Raisi, în cadrul celei de-a șasea iterații a summitului caspic, desfășurat în capitala turkmenă Ashgabat.

Liderii, inclusiv președintele Joe Biden, au încheiat marți, în Bavaria, summitul anual al G7, găzduit de cancelarul german Olaf Scholz.

Fotografii de la summitul caspic au circulat rapid pe internet, mulți ironizând masa foarte mare a reuniunii, în comparație cu masa mai mică folosită la recentul summit G7.

De asemenea, Putin a fost ironizat pentru că s-a întâlnit cu lideri străini și membri ai propriului guvern la o masă neobișnuit de mare la Moscova, la începutul acestui an.

„Deasupra – summitul G7. 9 persoane la masă. Mai jos – summitul caspic (Putin participă). 5 persoane la masă”, a scris miercuri pe Twitter Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul ucrainean de Interne, alături de un colaj care prezintă cele două summituri.

Above – the G7 summit.

9 people at the table. Below – the Caspian summit (Putin is participating).

5 people at the table. pic.twitter.com/yApmkZZ0tH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 29, 2022

„Jocul de masă al lui Putin a revenit la summitul caspic care are loc în Turkmenistan”, a scris pe Twitter scriitorul Kabir Taneja. „Și acesta este… ei bine… uriaș!”.

The Putin table game is back at the Caspian summit being held in Turkmenistan. And this one is…well…huge! pic.twitter.com/pEqblyR9v3 — Kabir Taneja (@KabirTaneja) June 29, 2022

„Sunt 5 lideri mondiali care participă astăzi la summitul caspic de la Ashgabat”, a scris pe Twitter Luke Coffey, senior fellow la think tank-ul conservator Hudson Institute. „Prima fotografie: Summitul G7 (nouă persoane la masă) A doua fotografie: Summitul caspic (patru persoane și un Putin la masă)”, a scris pe Twitter avocatul ucrainean pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk. „Cum credeți că pot mesele lui Putin să devină și mai lungi? #StandWithUkraine”

First photo: G7 Summit (nine people at the table)

Second photo: Caspian summit (four people and one Putin at the table)

How do you think can Putin’s tables get even longer?#StandWithUkraine pic.twitter.com/UHHZOFz0q9 — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) June 29, 2022

Apariția lui Putin la Ashgabat a marcat prima sa călătorie în afara Rusiei de la invazia țării în Ucraina, care a început la 24 februarie. Președintele rus și aliații săi au discutat miercuri despre angajamentele de a ține armatele străine departe de regiunea Mării Caspice, potrivit Associated Press.