Vladimir Putin cheamă voluntari la lupta împotriva forțelor ucrainene. Ce mesaj a transmis liderul de la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin a declarat astăzi că dorește să permită voluntarilor să lupte împotriva forțelor ucrainene și a aprobat predarea sistemelor de rachete occidentale capturate luptătorilor rebeli susținuți de Rusia. Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a propus predarea sistemelor antitanc de fabricație americană, precum Javelin și Stinger, luptătorilor din regiunile rebele Luhansk și Donețk.

Vorbind la o reuniune a consiliului de securitate rus, Putin și-a exprimat sprijinul pentru o astfel de idee. El a mai spus că ar trebui să li se permită, celor care doresc, să se ofere voluntari pentru a lupta cu forțele susținute de ruși.

Şoigu a susţinut că în Orientul Mijlociu sunt 16.000 de voluntari care sunt gata să vină să lupte cu forţele susţinute de Rusia.

O parlamentară ucraineană, Inna Sovsun, a postat pe Twitter, spunând că grevele din zone noi din această dimineață arată că nu există orașe „sigure” în Ucraina. Mai devreme, ea a vorbit cu BBC, descriind situația de pe teren.

Sovsun spune că nu crede că sancțiunile impuse de Occident sunt suficiente pentru a opri invazia lui Putin.

Today there were airstrikes on 3 more cities. Dnipro, Lutsk and Ivano-Frankivsk. At least 1 person died in Dnipro and 1 person in Lutsk. That’s what I tell journalists who ask if I’m in a safe city. There’s no safe city here. We need #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/SJnD5R72a3

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 11, 2022