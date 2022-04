Vladimir Putin a apărut la înmormântarea lui Jirinovski. Liderul rus s-a închinat lângă sicriu VIDEO

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a avut o foarte rară ieșire în publice, când a participat la funeraliile lui Vladimir Jirinosvski, un lider politic apropiat al președintelui rus. Liderul de la Kremlin a depus un buchet de trandafiri roșii și s-a închinat în fața sicriului lui Jirinovski.

Liderul formaţiunii naţionaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat în cursul zilei de marți.

#Putin also attended the funeral of far-right politician Vladimir #Zhirinovsky. pic.twitter.com/Cf78lAbi1b

