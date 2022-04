Vladimir Klitschko, apel la țările occidentale pentru oprirea comerțului cu Rusia: „Banii sunt folosiți pentru a ucide. Nu puteţi să nu vedeţi toate crimele“

Vladimir Klitschko, fratele lui Vitali Klitshko, primarul Kievului, a vorbit despre genocidul comis de forțele lui Putin în Ucraina, făcând apel la țările occidentale să înceteze orice formă de comerţ cu Rusia. La scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski a acuzat anumite state că plătesc petrolul rusesc cu bani pătaţi de sânge, Vladimir Klitschko, a declarat că „banii sunt folosiți pentru a ucide“.

Vladimir Klitschko, fratele primarului din capitala ucraineană Kiev, a vorbit recent, într-un interviu pentru antena3.ro, despre crimele de război comise de Rusia în Ucraina, dar și de nevoile pe care le are armata ucraineană în acest moment pentru a rezista în luptele cu rușii.

Campionul mondial la box a făcut pe această cale apel la țările occidentale pentru a stopa comerțul cu Rusia. Klitschko a mai spus, de asemenea, că războiul dus de Rusia în Ucraina este brutal, soldându-se cu „pierderi de vieți omeneşti fără sens“.

„E foarte simplu: războiul este brutal. Nu are sens, nu are niciun sens în 2022 distrugerea infrastructurii, uciderea, torturarea civililor, aşa cum am văzut la periferia Capitalei, în Hostomel, Irpin, Mariupol, Harkov. Am văzut pierderi fără sens ale vieţilor omeneşti, civili refugiaţi care erau adunaţi la staţia de tren au fost bombardamenţi cu rachete şi ucişi pe loc, femei, copii. Nu are niciun sens acest război. Distrugerea completă a infrastructurii unei ţări aşa de mari, suntem cea mai mare ţară din Europa şi toate aceste distrugeri nu au niciun sens“, a declarat Vladimir Klitschko.