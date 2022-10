Viitorul House of the Dragon, „bătut în cuie” de R.R. Martin: ce a declarat autorul despre serialul de succes de la HBO

Primul sezon al serialului de succes House of the Dragon se îndreaptă spre un punct culminant inevitabil: izbucnirea războiului civil dintre nenumăratele facțiuni ale Casei Targaryen.

Vestea bună este că George R.R. Martin știe exact unde și cât timp va dura toată această poveste. Discutând despre nenumăratele salturi de timp din sezonul de debut, pe blogul personal Not A Blog, George R.R. Martin a făcut o serie de mărturisiri extrem de apreciate de fanii House of the Dragon.

Ce a spus R.R. Martin despre viitorul posibil al House of the Dragon

„Când eram copil, serialele aveau 39 de episoade per sezon. Apoi, ele au scăzut la 22 și sezoanele s-au tot micșorat. Clanul Soprano, spre exemplu, a avut 13 episoade per sezon, însă doar câțiva ani mai târziu, Game of Thrones a avut doar 10”, a scris Martin, într-o primă instanță.

„Dacă House of the Dragon ar fi avut 13 episoade per sezon, poate am fi putut arăta toate detaliile legate de salturile în timp, deși am fi riscat ca unii telespectatori să se plângă că serialul a fost prea lent, că nimic nu s-a întâmplat. Așa cum este el, sunt încântat că avem câte 10 ore în fiecare sezon pentru a ne spune povestea”, a punctat autorul.

Ca atare, Martin a confirmat, de asemenea, că House of the Dragon va continua să spună această poveste pentru încă trei sezoane, dacă HBO continuă să o reînnoiască. „Va fi nevoie de patru sezoane complete a câte 10 episoade fiecare pentru a face dreptate House of the Dragon, de la început până la sfârșit”, a concluzionat el.

Este greu de spus dacă planul lui George R.R. Martin pentru House of the Dragon va fi pus în aplicare. Nu de alta, însă până la finalizarea celor patru sezoane se pot întâmpla multe. Totuși, premisele promit, așadar fanii serialului prequel pentru Game of Thrones, nu au motive de îngrijorare. Nu deocamdată, cel puțin.