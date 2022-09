Fanii House of the Dragon par să fi decis deja care este cel mai „antipatic” personaj: cum a ajutat saltul în timp de zece ani

Fanii House of the Dragon care s-au îndrăgostit de tânăra prințesă Rhaenyra, interpretată de Milly Alcock și de tânăra Alicent Hightower, interpretată de Emily Carey nu au părut să sufere prea mult după ce acestea au fost înlocuite de actrițele mai în vârstă, Emma D’Arcy și Olivia Cooke.

Practic, saltul de 10 ani le-a oferit telespectatorilor exact răufăcătorul pe care erau gata să-l urască în spin-off-ul Game of Thrones de la HBO: micuța și răzbunătoarea Queen Alicent.

Alicent a fost cea mai bună prietenă a Rhaenyrei, însă numai până când aceasta s-a căsătorit cu regele Viserys Targaryen. Ura lor, una față de celălaltă, a fost la cote maxime duminică, când Rhaenyra, mult mai în vârstă acum, a dat naștere celui de-al treilea fiu al ei, iar regina a cerut o audiență.

În mod absolut bizar, fanilor nu pare să le pese prea mult de intrigă și s-au axat pe alte fire narative. Așadar, se pare că au decis deja cine este adevăratul răufăcător aici și nu este Ser Harwin, așa cum ai fi putut să îți închipui.

De ce un salt în timp atât de drastic, te-i putea întreba? Explicațiile pot fi multiple. „Sunt încântat de ritmul și de structura poveștii pe care o spunem în primul sezon”, a explica Ryan Condal, pentru The Hollywood Reporter.

„Este foarte complex. Se întâmplă pe o perioadă lungă de timp pentru că acești copii trebuie să se căsătorească și apoi să crească ei înșiși și apoi să aibă copiii lor care cresc pentru a spune povestea acestui război generațional. HBO i-a oferit lui Miguel Sapochnik libertatea creativă de a spune această poveste incredibil de complexă într-un mod cu adevărat răbdător și bazat pe personaj, care stabilește un prim sezon, astfel încât să te ghideze înspre unul dintre cele mai faimoase și sângeroase conflicte din istoria Westeros”, a adăugat acesta.

Cu alte cuvinte, ai face bine să te obișnuiești cu aceste salturi în timp pentru că vei avea parte de ele „cu vârf și îndesat” de acum încolo.

Ce au comentat fanii, despre House of the Dragon.

me every time alicent is on screen #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/hdP9eFRqPe

— payton 🍄 (@smileyrielly44) September 26, 2022