Viitorul agriculturii este aici: cele mai avansate tractoare au scos șoferul din ecuație

CNH Industrial a dezvăluit ceea ce spune că este „primul” prototip de tractor ușor electric cu funcții de conducere autonomă, New Holland T4 Electric Power.

Mașina promite zero emisii, funcționare mai silențioasă decât modelele diesel și costuri de funcționare mai mici, reducând în același timp timpul petrecut de fermieri la volan. Senzorii și camerele de pe acoperiș ajută vehiculul să îndeplinească sarcinile, să evite obstacolele și să lucreze în armonie cu alte echipamente. Îl poți activa chiar și de pe telefon.

Motorul de 120 CP al lui T4 Electric Power produce o viteză maximă de 25 km/h comparabilă cu tractoarele obișnuite. Bateria este suficient de mare pentru a face față unei zile de lucru „în funcție de profilul misiunii”, spune CNH. Acest lucru sugerează că tractorul ar putea avea nevoie de o reîncărcare la mijlocul zilei, dar aceasta ar putea să nu fie neapărat o problemă atunci când T4 poate ajunge la o baterie plină într-o oră folosind încărcătoare rapide de la raft.

La fel ca F-150 Lightning de la Ford, acest tractor poate servi ca un pachet de putere pe roți. Are prize pentru a conecta unelte obișnuite și servește ca sursă de alimentare de rezervă pentru situații de urgență. Poți atașa unelte hidraulice, mecanice și Power Take Off.

Modele speciale

Există, de asemenea, o opțiune conștientă de mediu pentru fermierii care preferă familiaritatea cu combustibilul. T7 Methane Power LNG este prezentat drept „primul” tractor cu gaz natural lichid din lume. Poate funcționa cu biometan, în loc să lase metanul să alunece direct în atmosferă și să contribuie la schimbările climatice, fermierii pot pune substanța chimică să funcționeze alimentând echipamentele lor.

T7 LNG nu are o dată de lansare și este caracterizat doar ca un „prototip de pre-producție”.

Prețurile nu sunt disponibile și pot fi importante atunci când fermierii trebuie adesea să lucreze cu bugete strânse. Cu toate acestea, CNH pariază că tehnologia sa va economisi bani în cele din urmă. Se pare că T4 Electric reduce costurile de operare cu până la 90% datorită designului fără combustibil și a întreținerii mai reduse, iar motorul său silențios îi permite să funcționeze atât pe timp de noapte, cât și mai aproape de animale. Între timp, T7 LNG permite fermelor să-și producă propriile combustibili, îngrășăminte și excesul de electricitate care poate fi vândut. Producătorii de alimente și-ar putea recupera cel puțin o parte din investiții, chiar dacă își reduc impactul asupra planetei.

Producția T4 Electric Power este așteptată la sfârșitul anului 2023, cu mai multe modele pe drum.