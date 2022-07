VIDEO Trailer nou pentru Tekken: Bloodline: când poți vedea acest anime pe Netflix

Netflix a lansat un trailer complet, în contul viitoarei sale adaptări animate pentru Tekken, faimoasa franciză de jocuri venită din inima Bandai Namco.

Odată cu aceasta vine și data premierei serialului, spre marea bucurie a fanilor din întreaga lume. Tekken: Bloodline sosește pe serviciul de streaming în data de 18 august și va fi disponibil în mai multe limbi, inclusiv engleză și japoneză, ca să ai de unde alege.

Filmul serial de animație se concentrează pe Jin Kazama, iar acțiunea are loc între evenimentele din Tekken 2, care o prezintă pe mama sa, Jun Kazama, ca unul dintre concurenții din cadrul turneului The King of Iron Fist, și Tekken 3.

Jin și-a făcut debutul în a treia intrare a francizei, lansată în 1996. după ce și-a pierdut mama și pe Ogre, unul dintre antagoniștii francizei în cauză.

În serie, Jin a fost antrenat de bunicul său, Heihachi Mishima, fondatorul turneului, în timp ce a căutat, în tot acest timp, să se răzbune.

Vei avea ocazia să îl auzi pe Heihachi spunându-i lui Jin să renunțe la căile pacifiste Kazama și să „alimenteze focul Mishima”.

Într-adevăr, se poate spune că Heihachi este, fără dar și poate, un răufăcător pozitiv, iar el este principalul antagonist al francizei Tekken.

Ce poți vedea nou în trailerul oficial pentru Tekken: Bloodline, lansat de Netflix de curând

Trailerul ne arată, de asemenea, fețe care ar putea părea familiare fanilor mai vechi, deoarece personajele din jocuri apar și în în acest serial animat, pentru a nu pierde noțiunea de continuitate. Printre aceștia se numără Hwoarang, Julia Chang, Nina Williams, Paul Phoenix, Ling Xiaoyu și fiul lui Heihachi, Kazuya Mishima.

Trailerul oficial pentru Tekken, lansat de Netflix, îl poți urmări în cele ce urmează, iar de serial te poți bucura începând cu data de 18 august (anul acesta), așa cum menționam la începutul articolului.