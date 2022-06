VIDEO The Invitation are un prim trailer oficial: când vei putea vedea filmul cu vampiri în cinematografe

Primul trailer pentru The Invitation prezintă oarecum în avans filmul de groază cu vampiri al lui Nathalie Emmanuel, cunoscută deja pentru Fast & Furious. Laolaltă cu trailerul, în mediul online a apărut, de asemenea, și posterul oficial al producției.

Filmul este regizat de Jessica M. Thompson (cunoscută și ea pentru The Light of the Moon). Thompson a scris, de asemenea, și scenariul – însă nu singură, ci împreună cu Blair Butler (Hell Fest).

Cu Nathalie Emmanuel în rol principal, The Invitation urmărește povestea personajului principal, Evie, care se confruntă cu o adevărată drama, în urma morții mamei acesteia. După ce află de existența unui verișor îndepărtat, Evie este invitată la o nuntă fastuoasă ce are loc în mediul rural englezesc. În mod evident, nunta are șanse reale de a lua o turnură neașteptată, iar viața lui Evie ar putea să se schimbe pentru vecie.

Emile Gladstone (Blestemul La Llorona) este producătorul oficial al filmului, iar din distribuție mai fac parte, de asemenea, Thomas Doherty, Stephanie Corneliussen, Hugh Skinner și Sean Pertwee.

Sony „a aruncat” primul trailer în online pentru The Invitation

Sony a lansat atât trailerul, cât și posterul oficial pentru The Invitation, din care înțelegem, cel puțin în mare, cam în ce direcție ar putea să se ducă scenariul. Așadar, dacă îți plac filmele cu vampiri, iată o nouă peliculă care îți poate hrăni acest „apetit”.

Deși Thompson a regizat, până acum, doar un singur lungmetraj, distribuția face cinste filmului The Invitation. Se sugerează că scenariul ar fi fost suficient de atractiv pentru acești actori, încât ei să accepte provocarea.

Sperăm că acest lucru înseamnă că filmul va putea oferi o nouă interpretare a unei premise care amintește de alte câteva filme de groază, precum Get Out și Ready or Not. Rămâne de văzut dacă noua producție va reuși să te țină lipit de ecran și, mai ales, dacă va reuși să creeze atmosfera clasică a unui horror .The Invitation va ajunge în cinematografe pe 26 august.