VIDEO Tentativă de asasinare a fostului președinte argentinian, Cristina Fernandez. Atacatorului nu i s-a descărcat arma

O tentativă de asasinare a vicepreședintelui Argentinei, Cristina Fernández de Kirchner, a eșuat joi seară, după ce un bărbat a îndreptat un pistol spre capul ei și a încercat să apese pe trăgaci, dar arma nu s-a descărcat, potrivit unor înregistrări video și unei declarații a președintelui argentinian.

Poliția federală l-a arestat pe Fernando Andres Sabag Montiel, 35 de ani, un brazilian care trăiește în Argentina, în legătură cu atacul, potrivit poliției din Buenos Aires.

Kirchner, un fost președinte de stânga care este cel mai proeminent lider din Argentina, cu trei decenii în atenția publicului, este o figură profund polarizatoare în țară și este judecată pentru acuzații de corupție.

Susținătorii ei s-au adunat în fața locuinței sale din Buenos Aires începând de săptămâna trecută, confruntându-se uneori cu poliția.

Imediat după ora 21.00, în timp ce Kirchner ieșea din vehiculul său într-o mulțime mare în fața casei sale, un bărbat s-a apropiat rapid și a îndreptat un pistol la câțiva centimetri de fața ei, potrivit înregistrărilor video și autorităților. Un pocnet auzit în înregistrările video sugerează că bărbatul ar fi încercat apoi să apese pe trăgaci. vicepreședintele s-a ghemuit, iar bărbatul a fost îndepărtat.

