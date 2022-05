VIDEO She-Hulk primește primul trailer oficial: când vei putea vedea serialul Marvel

Disney+ și Marvel Studios au dezvăluit primul trailer oficial pentru viitorul serial MCU, She-Hulk, cu Tatiana Maslany în rolul lui Jennifer Walters.

Se poate spune că MCU a găsit o platformă suplimentară, în afara cinematografelor, în timp ce, în paralel, continuă să dezvolte universul bazat pe Avengers. După lansarea Disney+, Marvel Studios a folosit serviciul de streaming pentru serialele TV dedicate personajelor veterane.

Cu titluri deja lansate, ca WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki și Moon Knight, mai multe seriale Marvel originale își caută loc acum pe tv.

Scenariul She-Hulk se concentrează în jurul lui Jennifer care este este, de asemenea, și verișoara lui Bruce Banner, alias Hulk. Firește, Mark Ruffalo este gata să-și reia popularul rol.

Disney+ și Marvel Studios nu au mai avut de ales și au confirmat data oficială de lansare pentru She-Hulk

În urma unei scurgeri de informații, potrivit căreia se spunea că She-Hulk ar urma să fie lansat oficial pe 17 august, Disney+ și Marvel Studios n-au mai avut de ales și au dezvăluit oficial primul trailer pentru filmul serial, confirmând, de asemenea, și data lansării, cea manționată anterior.

She-Hulk „vorbește” despre transformarea lui Jennifer în eroina Marvel, alături de Ruffalo, care revine în MCU. Mai mult, tot aici îl vom putea vedea și pe Tim Roth, în rolul lui Emil Blonsky, alias Abomination.

Trailerul She-Hulk pare nici să nu confirme și nici să nu nege zvonurile revenirii lui Matt Murdock, alias Daredevil, interpretat încă o dată de Charlie Cox. Timp de aproximativ un an, mai multe zvonuri au susținut că sezonul 1 din She-Hulk îl va conține și pe eroul din Hell’s Kitchen. Cox s-a întors în MCU în 2021, în Spider-Man: No Way Home, pentru un scurt dar important cameo în care a jucat rolul avocatului lui Peter Parker.

Având în vedere că și Jennifer este avocat, rămâne de văzut cum se vor împleti informațiile în aceasta nouă poveste.