VIDEO Sezonul 3 din For All Manking duce conflictul dintre SUA și Rusia mai departe: noul trailer, lansat

Primul trailer pentru sezonul 3 din For All Mankind dezvăluie o întrecere spațială între SUA, Rusia și o companie privată, pentru a ajunge pe Marte.

For All Mankind este un serial science-fiction care își imaginează o linie temporală alternativă, în care cursele spațiale continuă să existe, spre deosebire de realitate care, după cum știm, a fost cu totul diferită. Cu alte cuvinte, în povestea din scenariu ai parte de o reinterpretare a ceea ce putea să fie, dar n-a fost.

Serialul a fost creat de Ronald D. Moore, Matt Wolpert și Ben Nedivi, responsabil, în trecut, pentru Battlestar Galactica, și îi are în distribuție pe Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Wrenn Schmidt, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey W. Johnson și Coral Peña.

Primul sezon din For All Mankind a creat o lume în care Uniunea Sovietică este prima care a aselenizează pe Lună. Cu toate astea, Statele Unite ajung, la rândul lor, la un moment dat, pe Lună, formând, în cele din urmă, baza lunară Jamestown, unde se desfășoară cea mai mare parte a acțiunii, în sezonul 2.

Și pentru că tot am menționat de el, sezonul 2 din For All Mankind a debutat în 2021 și a conturat povestea din jurul Jamestown. Pe măsură ce NASA începe să facă demersuri pentru a-și depăși limitele, tensiunile cu rușii cresc exponențial, până la punctul unui potențial război nuclear.

Sezonul 3 din For All Mankind nu se anunță a fi cu mult diferit față de primele două, însă va avea și un element nou

În primul trailer pentru sezonul al treilea din For All Mankind ne este dezvăluit faptul că acțiunea se petrece în anul 1995, concentrându-se pe cursa către Marte. Statele Unite ale Americii, Rusia și o entitate privată, similară cu SpaceX-ul Elon Musk, se întrec care să ajungă prima pe Marte, Planeta Roșie.

Edi Gathegi se alătură seriei, jucând rolul lui Dev Ayesa și este descris drept „un vizionar carismatic, cu privirea îndreptată către stele”.

Sezonul al treilea al acestui serial va debuta pe Apple TV+ în data de 10 iunie 2022.