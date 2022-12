VIDEO Șeful Wagner, desființat de un fost coleg de închisoare. Ce dezvăluiri neașteptate face despre „bucătarul lui Putin”

Sasha Kurara, care se prezintă drept fost coleg de închisoare cu Evgheni Prigojin, patronul grupului de mercenari Wagner, cunoscut și ca „Bucătarul lui Putin”, îl insultă pe oligarhul rus într-un videoclip difuzat pe rețelele sociale, care s-a viralizat rapid. Apropiatul liderului de la Kremlin este ținta unei invective violente și homofobe din partea unui fost coleg de celulă. Bărbatul face dezvăluiri șocante.

Totuși, Michel Goya, consultant în domeniul Apărării, îndeamnă la prudență și „atenție la tot ce se difuzează” despre afaceristul rus. „Aceasta face parte dintr-o competiție internă a anumitor rivalități” într-un mediu „în mare măsură mafiot”, semnalează el.

Fost infractor și deținut în anii ’80, Evgheni Prigojin și-a contruit imperiul financiar din afacerile cu restaurante, înainte de a se alătura oligarhilor ruși apropiați de Vladimir Putin. În 2014, el a fondat organizația paramilitară Wagner, care activează acum în mai multe țări, inclusiv în Ucraina.

Liderul mercenarilor se află pe lista celor mai căutate persoane de către FBI. Recompensa pusă pe capul lui Prigojin este de 250.000 de dolari. Agenții federali americani îl acuză pe aliatul lui Putin de „conspirație pentru fraudarea alegerilor din Statelor Unite”, prin sponsorizarea „fabricii de troli” din Sankt Petersburg, care ar fi desfășurat o campanie online pentru a influența alegerile și politica din Statele Unite. În replică, oligarhul rus a spus că FBI-ul îl foloseşte ca țap ispășitor pentru crizele interne ale SUA.

A Russian man who introduces himself as an ex-convict who served sentence with Wagner’s Prigozhyn claims the latter was providing sexual services to other prisoners. pic.twitter.com/HOhXFZhUBL

— Dmitri (@wartranslated) November 29, 2022