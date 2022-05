VIDEO Primul trailer pentru filmul de acțiune Interceptor, lansat oficial: ce știm, până acum, despre producția Netflix

Netflix lansează primul trailer pentru viitorul său film de acțiune, Interceptor. Pelicula, cu Elsa Pataky și Luke Bracey (Hacksaw Ridge), se concentrează pe povestea unui căpitan de armată care ajunge, în mod neașteptat, în ultima linie de apărare pentru o stație de interceptare de rachete la distanță.

Scenariul a fost scris de regizorul Matthew Reilly și Stuart Beattie (Collateral), un autor de bestselleruri din New York Times, cunoscut pentru romane precum Scarecrow and the Army of Thieves și The Tournament. Interceptor marchează prima incursiune a lui Reilly în lumea filmului.

Interceptor, un film cu multă acțiune, dar și cu teroriști

În noul trailer, lansat de Netflix, Pataky își face debutul în rolul căpitanului JJ Collins. Deși nu face niciun secret din nemulțumirea ei cu privire la noul job de pe stația de interceptare, prezența ei acolo devine singurul lucru care împiedică războiul nuclear. Aflați sub amenințarea unor teroriști necunoscuți, Collins și echipa își propun să facă tot ce le stă lor în putere pentru a menține centrul de control în siguranță.

Alături de Pataky și Bracey, din distribuția filmului de acțiune Interceptor mai fac parte, de asemenea, Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels și Zoe Carides.

Noul film vine ca o completare a colecției de filme de acțiune, de importanță majoră, lansate de Netflix, cum ar fi Triple Frontier și Red Notice, regizorul Extraction, Sam Hargrave, fiind „consultant de acțiune” pentru film.

Chris Hemsworth, care a jucat în filmul lui Hargrave din 2020, este, de asemenea, atașat de noul proiect, în calitate de producător executiv, alături de Christopher Mapp, Robert Slaviero, Kathy Morgan și Peter D Graves.

Se pare că actorul din Thor și-ar fi ajutat soția, pe Elsa Pataky, să se pregătească fizic pentru a interpreta rolul lui Collins.

Interceptor va debuta, în mod oficial, în data de 3 iunie, pe Netflix.

Trailerul poate fi văzut în cele ce urmează: