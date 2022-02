Armata Rusiei se apropie de Kiev. Ce se întâmplă acum în Ucraina

Armata Rusiei a pătruns deja în regiunea Kiev venind dinspre Belarus și a pornit o serie de atacturi cu rachete Grad, scriu publicațiile internaționale AFP și Le Figaro. Autoritățile ucrainene au confirmat o operațiune de asalt aerian pe Aeroportul Internațional „Antonov” din Hostomel, la 15 minute de Kiev. La scurt timp după mesajul transmis de guvernul de la Kiev, s-a confirmat faptul că forțele militare rusești au ocupat aeroportul respectiv.

Potrivit informațiilor furnizate de jurnalistul Agenției France-Presse, Christopher Miller, desupra unei suburbii ale Kievului s-a constat prezența mai multor elicoptere fără însemne, care zburau în grup la joasă altitudine. De asemenea, autoritățile de la Kiev au anunațat că forțele armate rusești ar fi doborât un avion militar ucrainen, care avea la bord 14 persoane, scrie Mediafax.

Ministerul ucrainean pentru Situații de Urgență a anunțat că aparatul de zbor s-a părbușit în apropierea satului Trypillia, la circa 50 de kilometri sud de capitala Ucrainei. Autoritățile au confirmat decesul a cel puțin cinci oameni în acest incident. Cauza exactă a prăbușirii nu se cunaoște, însă cel mai probabil avionul a fost doborât de armata rusă.

În cele câteva ore de la declanșarea războiului, pierderile de vieți omenești sunt însemnate. Zeci de ucraineni au fost uciși, iar printre ei figurează și un copil, potrivit agențiilor internaționale de presă și Kyiv Independent.

De asemena, au fost înregistrate decese și în tabăra separatiștilor ruși. Potrivit unei informări a armatei ucrainene, au fost uciși 50 de „ocupanți ruși” din regiunea Lugansk.

„Pe 24 februarie aproape 50 de ocupanți ruși au fost lichidați în zona localității Stchastie din estul Ucrainei”, a anunțat statul major al armatei ucrainene, într-un comunicat, citat de AFP.

Persoanele decedate pot fi atât soldați ruși, cât și separatiști pro-ruși.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it's just 15 minutes west of the capital ring road.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022