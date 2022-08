VIDEO Primul pas spre The Expanse: A Telltale Series a fost făcut: când îl vei putea juca

Avem o veste bună și una mai puțin bună: lansarea noului joc The Expanse este o certitudine, însă acest lucru nu se va întâmpla atât de devreme pe cât ai fi putut spera, din nefericire.

Fanii jocului video The Expanse vor trebui să aștepte cel puțin încă un an pentru a juca viitoarea interpretare de la Deck Nine a popularului serial SF.

Studioul, cel mai bine cunoscut pentru munca depusă la jocul Life is Strange: True Colors, a distribuit împreună cu Telltale Games un nou trailer pentru acest joc, și a făcut asta în culise, în timpul evenimentului Gamescom de anul acesta.

Mai mult, tot aici s-a dezvăluit că jocul va apărea cândva în vara lui 2023, însă o dată exactă de lansare nu a fost specificată.

Ce poți vedea în cel mai recent trailer pentru The Expanse: A Telltale Series

Deși nu se poate spune că trailerul oferă multe detalii despre viitorul joc ce va fi lansat de studio, totuși clipul ne arată ceva ce nu văzusem până acum. Expanse: A Telltale Series va prezenta secvențe în care va trebui să navighezi în medii cu gravitație zero, ceea ce s-ar putea transforma într-o experiență cel puțin interesantă, dacă creatorii își vor juca bine cărțile.

Cu o acțiune plasată înaintea celei din serialul TV cu același nume, care s-a încheiat la începutul acestui an, jocul îl are în rol principal pe personajul Camina Drummer.

După introducerea ei în cel de-al doilea sezon al serialului apreciat de public, Drummer, interpretată de actrița Cara Gee atât în ​​serialul TV, cât și în jocul viitor, a devenit un personaj extrem de iubit de fanii francizei.

The Expanse este unul dintre cele două noi proiecte la care lucrează Telltale Games în acest moment, după ce a reușit minunea de a ieși din insolvență financiară.

De altfel, tot în 2023, studioul intenționează să lanseze și The Wolf Among Us 2.