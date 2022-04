VIDEO | Premierul Boris Johnson, vizită neanunțată la Kiev. Mesajul postat de Ambasada Ucrainei în Marea Britanie face furori

Premierul britanic Boris Johnson se află, sâmbătă, 9 aprilie, în Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski. Cei doi lideri europeni discută personal despre războiul Rusiei în capitala Kiev, unde şeful executivului britanic a venit într-o vizită neanunţată public. Cel mai probabil, politicianul a venit cu trenul în Ucraina.

O poză postată pe Twitter de Ambasada Ucrainei în Marea Britanie îi înfățișează pe Boris Johnson și Volodimir Zelenski așezați la o masă, cu steagurile Marii Britanii și Ucrainei pe fundal. Instituția diplomatică a postat pe Twitter fotografia împreună cu un singur cuvânt: „Surpriză”, dând de înțeles că presa nu a știut de această întrevedere. Fotografia s-a viralizat rapid.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD

— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022