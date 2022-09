VIDEO Playtech News Bytes 6 – Metavers, VR, iPhone 14, Anthony Hopkins NFT, Netflix Ads, Rings of Power

Playtech News Bytes a ajuns la episodul șase, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

Acum poți să îți găsești sufletul pereche în metavers prin intermediul aplicațiilor VR

Metaverse oferă un mediu prielnic pentru absolut orice fel de activitate. Așadar, nici întâlnirile amoroase nu mai sunt o necunoscută pentru acest spațiu. Cu ajutorul aplicațiilor VR, oamenii se pot întâlni și pot face diverse lucruri împreună. Mulți spun că Metavers este un loc sigur pentru a-și explora identitățile sexuale, alții, însă, încă nu pot vedea avantajele acestui serviciu. Este clar deja că viețile amoroase moderne sunt influențate de aplicații și platforme de socializare, însă dacă până acum orice drum online ducea către o întâlnire reală, scopul aplicațiilor VR din metavers nu este același.

Mai e puțin până la marea lansare iPhone 14 și deja avem o mulțime de informații despre el

Pe dată de 7 septembrie, vom face pentru prima dată cunoștință cu modelele seriei iPhone 14. De această dată, în centrul atenției este varianta Pro, despre care știm că va avea o nouă camera ultra-wide cu pixeli mai mari. Acest lucru arată că dispozitivul va captura mai multă lumină și va face poze și filmări mult mai bune. Pentru fanii mini, avem o veste proastă. Acest model nu va mai fi lansat deoarece 12 mini a fost un eșec total. Despre prețurile telefoanelor, aflăm că sunt mai mari decât ale seriei 13 la lansare.

Anthony Hopkins a lansat o colecție de NFT-uri.

Actorul în vârstă de 83 de de ani a lansat colecția The Eternal . NFT-urile sunt despre cele mai faimoase roluri ale sale, așadar, avem arhetipuri precum ”The Hero”, ”The Lover” și ”The Magician”. Pentru cel mai scump NFT vândut, cumpărătorul va avea ocazia să îl cunoască personal pe actor și să ia prânzul alături de acesta.

Avem primele detalii despre prețurile dar și durata reclamelor pentru noile abonamente Netflix.

Știm deja din edițiile trecute că Netflix vrea să introducă reclame în timpul filmelor. Platforma ar urmă să afișeze în jur de patru minute de publicitate pe oră. Acestea vor fi distribuite la începutul și la jumătatea conținutului. Prețurile pentru aceste abonamente ar trebui să fie cuprinse între 7 și 9 euro. Totuși, dacă nu va doriți aceste reclame, ar trebui să plătiți în plus. Totodată, conținutul pentru copii și unele filme și seriale originale Netflix nu vor avea reclame.

Așteptarea a luat sfârșit. The Rings of Power, produs de Amazon s-a lansat cu succes pe data de 02 septembrie.

Rings of Power este o adaptare după celebra serie The Lord of The Rings. Povestea serialului urmărește făurirea inelelor puterii în timpul celei de a două ere, care i-au permis Lordului întunecat SAURON să răspândească răul în Middle Earth. Acțiunea se plasează cu câteva mii de ani înainte de evenimentele din trilogia Lord of The Rings. Inițial costurile de producție erau estimate la 500 de milioane de dolari însă la final, seria a costat 715 milioane. Fanii pot urmări întreg serialul pe Amazon Prime.