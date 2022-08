VIDEO Playtech News Bites episodul 1 – știrile de tehnologie, divertisment și auto din ultima săptămână

Playtech News Bites este cel mai recent proiect al echipei noastre și, în mod previzibil, începe cu episodul 1. În format video, clipul de mai jos îți prezintă cele mai interesante știri din ultima săptămână din domeniul tehnologiei, divertismentului și auto.

Baby Groot – serial Disney

Pentru cei care iubesc animațiile, Disney Plus vine cu o surpriză de proporții pe data de 10 august. Cei mici, dar și cei mari, îl vor întâlni pe Baby Groot în ipostaze nemaipomenite și pline de acțiune și suspans. Este vorba despre seria de scurtmetraje I am Groot. Bineînțeles că atenția o să cadă pe Baby Groot, personajul principal, care trece printr-o mulțime de peripeții. Puiul antropomorf va fi reprezentat vocal de Vin Diesel. Eu personal am o curiozitate legată de acest lucru ținând cont de faptul că știm toții vocea inconfundabilă și puternică a cunoscutului actor.

Toate acestea informații au fost dezvăluite de cei de la Marvel Studio într-o postare pe Twitter. În imaginea postată, Baby Groot se relaxează la umbra unui palmier odorizant, ascultând muzica și fiind urmărit de două creaturi mici, albe și malefice. Aceștia din urmă par a fi noutatea acestei serii. Suntem foarte curioși ce năzdrăvănii mai face îndrăgitul Baby Groot.

Elon Musk renunță la Twitter

De când a anunțat că va cumpăra Twitter, Elon Musk a avut numai probleme. Mai întâi, unul dintre acționarii Twitter din Arabia Saudită s-a opus vehement ofertei lui musk, iar, pentru a bate palma, acesta a fost nevoit să fie de acord cu suma de 44 de miliarde de dolari. După acest eveniment, Elon Musk a fost dat în judecată de către oficialii Twitter din San Francisco, pe motiv că, din cauza declarațiilor din mediul online, acțiunile la bursă ale Twitter au scăzut cu 27%. Acum, Elon Musk returnează cererea de cumpărare a gigantului.

Mogulul spune că a solicitat de prea multe ori procentajul boților, mai exact a conturilor false de pe platformă, iar compania nu a dorit să îi ofere aceste informații. Așadar, Musk acuză gigantul de prea puțină transparență. În colțul albastru, stă Twitter care spune că Elon Musk nu era încă patron și că ei au furnizat suficiente informații privind modul de combatere a boților. Totuși, situația este foarte delicată în prezent. Elon Musk nu mai vrea să cumpere platforma, dar ce nu știe publicul larg este faptul că, deși renunță la oferta de cumpărare, mogulul tot va fi nevoit să plătească un miliard de dolari, clauza de reziliere.

Doar că Musk nu scapă doar cu asta. Dacă, până acum, platforma Twitter era ușor inabordabilă, acum, tocmai ea pare că vrea să-și forțeze vânzarea, asta pentru că, din aprilie până în iunie, Twitter a pierdut circa 33 de milioane de dolari, ceea ce nu este deloc confortabil pentru un ”octombrie business”. Dragoste cu năbădăi în această poveste și ca totul să fie tipic ”americănesc”, drama se va termina la tribunal, odată cu procesul de cinci zile de pe data de 10 octombrie, sau 17, nici aici nu s-au înțeles încă.

Internetul prin satelit Starlink în România

În ultima săptămână, România a fost cuprinsă de spaima extratereștrilor… sau… mă rog… de spaima că ei se apropie de noi. Zeci de știri au umplut internetul cu titlul ”Obiect zburător neidentificat pe cerul din …”. Însă, există și o explicație pentru asta. Se pare că ceea ce vedeau locuitorii din diferite orașe ale țării erau de fapt cei mai noi sateliți Starlink din cadrul programului SpaceX, deținut de Elon Musk.

Serviciul lansat de curând în România oferă viteze de date între 100 Mb/s și 200 MB/s cu o latență de 20ms în majoritatea localităților din țara noastră. Este important de reținut că internetul furnizat de Elon Musk este departe a de a fi ieftin. Investiția inițială într-o conexiune de internet de la Starlink este de 3200 de lei în echipamente și un abonament de 529 de lei pe lună. Dar cum rivalitatea tehnologica este mare cine credeți că va lansa un serviciu similar, Amazon, care a anunțat de curând că a trimis primii sateliți în spațiu pentru a crea rețeaua rivala Stralink. Amazon va plasa în orbita joasă a pamantului 3235 de sateliți.

Nu știm încă la nivel global ce rețea va fi mai bună sau care va fi mai cunoscută, cert este că odată cu războiul din Ucraina, Starlink a devenit foarte populară. asta pentru ca a asigurat internet acolo unde rușii au restricționat accesul la acest serviciu. In concluzie, rapid, ce vreau să vă mai spun este ca nu e prima dată când Jeff bezos și Elon Musk concurează pentru același tip de business. Dacă dăm un pic timpul înapoi, vom descoperi că până și turismul în spațiu a fost împărțit de cei doi.

Mașina Apple, mai aproape de realitate

În timp ce Tesla își reduce numărul de angajați, iar Farady își amână din nou lansarea din cauza binecunoscutei probleme cu banii, Apple vine cu putere din spate și ne prezintă, ”pe surse”, un vehicul complet autonom care nu va avea nevoie de intervenția utilizatorului pentru a fi condus.

Bineînțeles că este vorba de Apple Car, un concept de mașină electrică ce a luat naștere în 2018. Ulterior, a fost oprit, iar din anul 2020, proiectul a fost reluat și pare chiar mai ambițios decât în trecut. Totuși, pare că, de această dată, are mari șanse de izbândă. Mai mult decât atât, zvonurile spun că aceasta ar trebui să fie o mașină fără volan și fără pedale.

Vedeta din Apple Car va fi cipul de mare putere, despre care producătorul din Cupertino spune că este cea mai avansată componentă pe care Apple a dezvoltat-o până în prezent. Este realizat din procesoare neuronale care pot face față unei încărcături incredibile AI, necesare vehiculelor autonome. Este că această mașină nu va fi ieftină, asta dacă ar fi să ne raportăm la telefoane Apple, dar, cu siguranță, o să fie mega interesantă. Apple își propune să lanseze mașina autonomă până în 2025.