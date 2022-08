VIDEO Pinocchio, de la Disney, a primit un nou trailer: când îl vei putea vedea online

Walt Disney Pictures a lansat un nou trailer pentru remake-ul animației Pinocchio și îl poți urmări în cele ce urmează.

Pinocchio este unul dintre clasicele animate originale Walt Disney, fiind al doilea lungmetraj al studioului după Alba ca Zăpada și Cei Șapte Pitici.

Pe măsură ce Disney a început să investească în remake-urile filmelor clasice de animație, precum Alice în Țara Minunilor, Frumoasa și Bestia sau Regele Leu, a devenit doar o chestiune de timp până când Pinocchio să „pățească” același lucru.

Filmul vine de la apreciatul regizor Robert Zemeckis, iar rolul lui Geppetto va fi interpretat de Tom Hanks.

Pinocchio urmează să fie lansat pe Disney+ în data de 8 septembrie 2022, ca parte a Zilelor Disney, zi în care și Thor: Love and Thunder își va face debutul pe Disney+, împreună cu noul serial Cars on the Road.

La doar trei săptămâni înainte de lansare, Walt Disney Pictures a dezvăluit un nou trailer pentru Pinocchio

Trailerul îl prezintă pe personajul principal, ceea ce este o noutate, de vreme ce teaserul original nu ne-a arătat nicio imagine cu emblematica păpușă.

Pinocchio, de la Disney, este doar unul dintre cele două filme bazate pe basmul clasic care vin în streaming în curând.

Guillermo del Toro a realizat, la rândul lui, o versiune proprie pentru Pinocchio pentru Netflix, care va avea premiera în cinematografe selectate în noiembrie, înainte de a intra pe serviciul de streaming în decembrie.

Desigur, varianta lui del Toro e diferită, având un „vibe” un pic mai întunecat decât clasicul de la Disney. În mod evident, compania mamă nu se va îndepărta prea mult de varianta originală, iar motivele sunt lesne de înțeles: Disney trebuie să mențină o linie dreaptă.

Remake-urile filmelor animate mai vechi, cum ar fi Pinocchio sau viitorul film despre Peter Pan, sunt văzute ca având o valoare substanțială, din punct de vedere al lansărilor, pentru Disney+, dar rămâne de văzut dacă se vor bucura de tot atât succes ca primele primele versiuni.