VIDEO Percheziții FBI acasă la Donald Trump. Fostul președinte al SUA susține că proprietatea sa „este asediată, atacată şi ocupată”

Fostul preşedinte al SUA, Donald Trump, anunță că proprietatea sa din Florida, Mar-a-Lago, a fost percheziţionată de poliţia federală (FBI). Ex-liderul de la Casa Albă, implicat direct sau indirect în mai multe dosare judiciare, nu a precizat motivul. Însă, potrivit presei americane, intervenţia oamenilor legii ţine de o anchetă privind proasta gestionare a unor documente clasificate.

Mișcarea extraordinară de a percheziționa casa unui fost președinte ridică miza pentru Departamentul de Justiție și vine în timp ce problemele juridice ale lui Donald Trump continuă pe mai multe fronturi. De asemenea, este de așteptat ca politicianul să anunțe, în următoarele luni, candidatura pentru Casa Albă, subliniază CNN.

„Țara noastră trăieşte vremuri întunecate, frumoasa mea casă, Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, este sub asediu şi a fost percheziţionată şi ocupată de numeroşi agenţi FBI”, a precizat Donald Trump, acuzând că este supus unei persecuţii politice. „După ce am lucrat şi am cooperat cu agenţiile guvernamentale implicate, această percheziţie neanunţată a casei mele nu a fost nici necesară, nici adecvată”, a completat republicanul. „Chiar mi-au spart seiful!”, s-a arătat indignat fostul lider de la Casa Albă, care nu se afla acolo, notează New York Times.