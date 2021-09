Tot ce știm despre filmul Super Mario: actori și dată de lansare

A fost anunțat un nou film Super Mario Bros. Cu toate acestea, oamenii nu sunt atât de entuziaști pe cât ți-ai imagina.

În timpul Nintendo Direct, Shigeru Miyamoto a făcut o apariție surpriză pentru a discuta filmul Mario.

Anunțat inițial în 2018, au circulat foarte puține știri despre viitorul film Mario, dincolo de faptul că Nintendo colaborează cu Illumination, studioul de animație din spatele unor filme precum Despicable Me și Minions. Compania japoneză a anunțat, totuși, câteva detalii despre viitorul film. Acesta va fi regizat de Aaron Horvath și Michael Jelenic, Teen Titans Go! și Teen Titans Go! To the Movies.



Probabil că lungmetrajul de animație se va baza pe lumea Nintendo pe care o cunoaștem și o iubim cu toții, prezentând escapadele faimoșilor frați instalatori italieni. Cu toate acestea, în ciuda entuziasmului pentru noul film, fanii sunt îngrijorați că actorii aleși să îi joace pe Mario, Luigi, Princess Peach și Bowser nu vor fi la înălțimea așteptărilor.

O distribuție interesantă

În timp ce Miyamoto nu a dezvăluit cum va arăta Mario în viitorul film, el a anunțat distribuția și cine vor fi vocile personajelor din pelicula Mario.

Pe lângă Chris Pratt în rolul lui Mario, viitorul film va include o distribuție de actori cunoscuți, inclusiv Anya Taylor-Joy în rolul Prințesei Peach, Charlie Day în rolul Luigi, Jack Black în rolul Bowser, Seth Rogan în rolul lui Donkey Kong, Keegan-Michael Key în rolul Toad și Fred Armisen în rolul lui Cranky Kong. Charles Martinet, vocea lui Mario în jocurile Nintendo, va avea, de asemenea, un rol „surpriză” în film. Mai mult, în film vor apărea Kevin Michael Richardson în rolul lui Kamek și Sebastian Maniscalco în rolul lui Spike.

Data lansării în America de Nord este 21 decembrie 2022, iar datele de lansare pentru Japonia și alte regiuni vor fi anunțate la o dată ulterioară.